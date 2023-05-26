Россиянкам рассказали, зачем колоть гиалуроновую кислоту в точку G

С недавних пор необычайной популярностью пользуется медицинская процедура по усилению чувствительности и объёма так называемой точки G гиалуроновой кислотой. За счёт чего усиливается кровоснабжение, а оргазм якобы становится более ярким. Однако, как рассказала акушер-гинеколог Ирина Калачева, данную методику использовать можно далеко не всем женщинам.

"Как правило, если пациентка хочет уколоть точку G, значит, у неё упало либидо. А если либидо упало, на это есть причина. И починить его можно, надо только до неё докопаться", — отметила медик в телеграм-канале.

По словам специалиста, при падении либидо не стоит сразу же прибегать к уколам с гиалуронкой в точку G. Как правило, сначала женщинам назначают гормональную терапию, параллельно с этим могут быть добавлены витамины и антиоксиданты: всё зависит от конкретного случая. Кроме того, врачи нередко рекомендуют и аппаратные методики, включая лазер и RF-лифтинг. Если же в течение трёх месяцев положительной динамики нет, то на помощь приходит та самая гиалуронка. Как добавила Калачева, уколы с данным препаратом являются безболезненными, а сама процедура очень эффективна.