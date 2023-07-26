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25 июля, 22:54

В Минздраве озвучили рекомендованные препараты для экстренной контрацепции

Минздрав: Расширение перечня ПКУ не сделает экстренную контрацепцию менее доступной

Включение препаратов для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учёта (ПКУ) не сделает средства экстренной контрацепции менее доступными. Об этом сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России профессор Наталия Долгушина и назвала рекомендованные ведомством препараты для экстренной контрацепции.

"Внесение отдельных препаратов в перечень предметно-количественного учёта не скажется на доступности средств так называемой экстренной контрацепции. В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установку внутриматочного контрацептива", — подчеркнула Долгушина в беседе с журналистами.

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Лайф напоминает, что Минздрав России предложил внести препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон в перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учёту (ПКУ). О необходимости данной меры ранее заявлял руководитель ведомства Михаил Мурашко.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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