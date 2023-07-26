В Минздраве озвучили рекомендованные препараты для экстренной контрацепции
Минздрав: Расширение перечня ПКУ не сделает экстренную контрацепцию менее доступной
Включение препаратов для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учёта (ПКУ) не сделает средства экстренной контрацепции менее доступными. Об этом сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России профессор Наталия Долгушина и назвала рекомендованные ведомством препараты для экстренной контрацепции.
"Внесение отдельных препаратов в перечень предметно-количественного учёта не скажется на доступности средств так называемой экстренной контрацепции. В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установку внутриматочного контрацептива", — подчеркнула Долгушина в беседе с журналистами.
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