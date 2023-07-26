В Минздраве озвучили рекомендованные препараты для экстренной контрацепции

Включение препаратов для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учёта (ПКУ) не сделает средства экстренной контрацепции менее доступными. Об этом сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России профессор Наталия Долгушина и назвала рекомендованные ведомством препараты для экстренной контрацепции.