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5 октября, 12:28

Психотерапевт рассказал, как выбрать идеальное время для отпуска

Психотерапевт Кумов посоветовал брать отпуск в любое время года

Нет определённого времени, когда лучше брать отпуск, — в начале года, середине или конце. Такое мнение высказал врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов.

"Разницы, когда брать отпуск, нет. Кто-то любит уйти в отпуск на пике, переделав все дела, даже накопившиеся, и вечером уехать в аэропорт. Кому-то нужно не спеша закончить дела", — приводит слова Кумова РИАМО.

По словам эксперта, люди также по-разному возвращаются в рабочий строй после отдыха. Медик добавил, что кто-то врывается, как ураган, другим же нужно время на раскачку. Поэтому каждый выбирает, когда идти в отпуск, с учётом личных предпочтений.

При этом не все ездят на отдых летом. Кто-то предпочитает брать отпуск на Новый год, другие — в феврале, чтобы позагорать и поскорее закончить зиму. С точки зрения психотерапии правильно выбирать то, что нравится, а не то, что кто-то советует, подытожил доктор.

Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск этим летом

Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск этим летом

Ранее врач Татьяна Романенко перечислила "отпускные" болезни россиян. Некоторые из них являются последствиями курортных романов.

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Дарья Нарыкова
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