Психотерапевт рассказал, как выбрать идеальное время для отпуска

Нет определённого времени, когда лучше брать отпуск, — в начале года, середине или конце. Такое мнение высказал врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов.

"Разницы, когда брать отпуск, нет. Кто-то любит уйти в отпуск на пике, переделав все дела, даже накопившиеся, и вечером уехать в аэропорт. Кому-то нужно не спеша закончить дела", — приводит слова Кумова РИАМО.

По словам эксперта, люди также по-разному возвращаются в рабочий строй после отдыха. Медик добавил, что кто-то врывается, как ураган, другим же нужно время на раскачку. Поэтому каждый выбирает, когда идти в отпуск, с учётом личных предпочтений.

При этом не все ездят на отдых летом. Кто-то предпочитает брать отпуск на Новый год, другие — в феврале, чтобы позагорать и поскорее закончить зиму. С точки зрения психотерапии правильно выбирать то, что нравится, а не то, что кто-то советует, подытожил доктор.