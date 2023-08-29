Врач перечислила "отпускные" болезни россиян

Те, кто забывает на отдыхе о мерах предосторожности, могут вернуться из отпуска с серьёзными заболеваниями. Чаще всего это вирусные инфекции органов дыхания или пищеварения. Об этом рассказала терапевт Татьяна Романенко.

"Если мы возвращаемся из отпуска заболевшими, то прежде всего речь может идти о вирусных инфекциях, поражающих органы дыхания или кишечный тракт. Вирусные инфекции в отпуске мы можем получить, если не соблюдаем правила личной гигиены, пьём неочищенную воду или переохлаждаемся", — отметила она в беседе с "Радио Sputnik".

Также во время отдыха можно приобрести кожные инфекции, например микоз, и заболевания, передающиеся половым путём (венерические). Это последствия курортных романов.

"Если после возвращения человека начинает беспокоить дискомфорт в области половых органов, то это повод обратиться к врачу и сдать анализы. Лучше с этим не затягивать, иначе могут быть осложнения", — заключила Романенко.