Аптечка туриста: Названо 10 лекарств, без которых нельзя ехать на отдых

В любой поездке под рукой должны быть лекарства, поэтому так важно правильно собрать дорожную аптечку, чтобы избежать проблем во время отдыха. Об этом Лайфу рассказала врач общей практики, эксперт лаборатории "Гемотест" Елена Горина.

"В аптечку нужно обязательно положить жаропонижающие лекарственные средства. Взрослым подойдут любые их формы (таблетки, капсулы, порошки), а для детей предпочтительнее свечи и сиропы", — отметила она.

Не забудьте про обезболивающие и спазмолитики. Внезапная головная боль или спазмы в животе могут настигнуть в любой момент. Также пригодятся антигистаминные препараты, аллергия возникает внезапно на непривычные продукты или растения. Важно положить и энтеросорбенты (самый простой — активированный уголь), а также регидратирующие средства. Первые помогут при отравлениях, вторые защитят от обезвоживания при рвоте или диарее.

"Для лечения солнечных ожогов положите в аптечку кремы на основе пантенола — они обладают ещё и ранозаживляющим действием и помогут при ссадинах и порезах. От укусов насекомых возьмите репелленты в виде мазей, аэрозолей. Если с вами малыш, захватите москитную сетку", — продолжила Горина.

И наконец, в аптечке должны быть электронный градусник, средства против укачивания, лекарства от ОРВИ, бинт, салфетки, перекись водорода, бактерицидный пластырь. А вот резиновый жгут для остановки кровотечений следует брать, только если вы точно умеете его накладывать.

"Все препараты упаковывайте вместе с коробочками и инструкциями. Перед поездкой проверьте срок годности и правила хранения лекарств (большинство из них спокойно переносят температуру +25 °C)", — уточнила собеседница Лайфа.

Она подчеркнула, что если в путешествии вы столкнулись с неизвестными симптомами, то нужно срочно обратиться к врачам и не заниматься самолечением. При дальних поездках целесообразно оформить медицинскую страховку, добавила доктор.