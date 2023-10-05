10 видов лжи и обмана, которые сегодня принимают за чистую монету, а зря

Мы ежедневно обманываемся, идём на поводу у рекламы, социальных сетей и соседки с пятого этажа. Да, с ложью бороться непросто. К тому же всегда хочется что-то сложное максимально упростить и больше не париться. Мы выбрали просто не замечать, что нас всюду обманывают, а пора бы уже одуматься: мыслить критически и самостоятельно начать принимать осознанные решения. На какие уловки чаще всего ведётесь даже вы?

1. Попадаемся на удочку скрытой рекламы

Мы привыкли к контекстной рекламе, слежке за запросами в Сети и интеграциям настолько, что даже не считаем это обманом. Фото © Shutterstock

Мы привыкли к тому, что наши интересы отслеживаются. Однажды написав кому-то в социальной сети, что вам понравилась та или иная вещь, или даже прислав ссылку на неё, вы не удивитесь, когда потом реклама на этот товар не даст вам спокойно жить и будет постоянно высвечиваться и настаивать, чтобы вы сделали эту покупку.

2. Обманываемся: если выбрать любимую работу, то будет лишь удовольствие

Ещё Конфуций завещал: "Выбери себе работу по душе — и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни". Да-да, а мы все в это с радостью поверили. Ожидание — реальность, так сказать. У многих цель жизни заключается в том, чтобы найти любимое дело, которое будет ещё и деньги приносить. Только вот "любимая" на самом деле совершенно не подразумевает, что всё всегда будет по плечу и вы благостно будете проводить на работе каждую минуту.

3. Движемся по протоптанному пути не задумываясь

Бывает иногда сложно не идти на поводу у людей, особенно у тех, которые, казалось бы, старше, а значит, опытнее нас. Мы не задумываясь принимаем условия, навязанные другими. Иногда боимся делать что-то не так, а иногда и вовсе не желаем сделать по-другому, ведь до нас уже всё придумали…

4. Миримся со стереотипами, которые нам навязали

Наш мозг любит всё упрощать, а стереотипы, навязанные социумом, помогают в этом. Мы забываем, что эта ложь — чья-то правда, но не наша. Фото © Shutterstock

Да, мы почти смирились с установками об идеальной фигуре, месте женщины в обществе, беспрекословном уважении старших и много с чем ещё. Но разве это правильно? Если так подумать, то большинство последователей шаблонов страдают сильнее, чем личности, от них не зависящие.

5. Верим в вырванные из контекста фразы, которые у всех на слуху

Такие устойчивые выражения многим хорошо известны, и их нередко можно услышать в повседневной речи. Но эти цитаты не всегда означали то же, что и сейчас. Первоначальный смысл, вложенный автором, со временем мог исказиться, поэтому изречение теперь воспринимается с точностью до наоборот. Скажем, например, "Век живи — век учись". Эту фразу любят приводить как аргумент для обоснования важности изучения того или иного предмета. На самом же деле эта цитата неполная и часто ошибочно приписывается Ленину. Автор оригинальной фразы — Луций Анней Сенека, и звучит она так: "Век живи — век учись тому, как следует жить".

6. Тратим деньги на праздники, которые никому не нужны

Пока ребёнок ещё совсем маленький, все эти праздники в честь того, что ему исполнился годик или полтора, чаду совершенно непонятны. И на самом деле утренник больше не для ребёнка, а для взрослых, которые захотели потусить.

7. Понтуемся и сами верим чужим понтам

Мы привыкли показывать лучшую сторону себя, свои достижения и победы, верим в тот образ, который сами создали, и сами же разочаровываемся, когда всплывает правда. Фото © Shutterstock

Особенно в эпоху социальных сетей стала распространена тенденция выставлять напоказ всё лучшее. Вместо того чтобы самим получать удовольствие, мы пускаем пыль в глаза другим. Вместо того чтобы наблюдать закат с любимым, мы до темноты делаем контент подписчикам. Вместо того чтобы устроить скромное торжество и отложить деньги на путешествие, закатываем вечеринку в кредит, чтобы тётя Галя из Саранска обзавидовалась.

8. Мы думаем, что импортные товары качественнее наших

Нам стало казаться, что заморские продукты лучше тех, которые привычны нам с детства. Что нам эти яблоки с бабушкиного огорода, когда все едят авокадо с папайей? Вот где витамины!

9. Наивно ждём распродаж, чтобы сэкономить

Скидки — самый распространённый обман, который люди недооценивают. Фото © Shutterstock

Наверное, каждый встречался с маркетинговыми уловками в магазинах. Если нет, то всегда легко в них убедиться. Отследите цены до скидок и после — и вы будете неприятно удивлены.

10. Свято верим наклейкам "био" и покупаем товары в 2 раза дороже