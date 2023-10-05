Учёные выяснили, что самая высокая гора в Европе Монблан стала ниже на 2,2 метра

Считающаяся самой высокой вершиной Европы гора Монблан за последние десять лет стала ниже на 2,2 метра. Об этом сообщает радио France Info со ссылкой на исследователей из департамента Верхняя Савойя. Уточняется, что сейчас высота горы составляет 4805,59 метра.

Известно, что замеры проводят каждые два года, в этот раз их делали с 14 по 16 сентября. Их проводила группа, в составе которой были топографы, учёные и спортсмены. По данным исследований, каждый год высота горы варьируется, но в этот раз результат оказался самым низким за всю историю наблюдений. В 2001 году высота Монблана была 4810,40 метра, и до 2019 года она не опускалась ниже 4806 метров.

По словам гляциолога из лаборатории Edytem в Шамони Люка Моро, снижение толщины "шапки" горы не связано напрямую с глобальным потеплением, ведь снег практически не тает так высоко. Но при этом не исключено, что случившееся связано с изменениями климата.

"Учитывая отсутствие осадков в течение двух последних зим и две тепловые волны 2022 и 2023 годов, измеренная высота соответствует климату, который мы имели в течение последних двух лет", — отметил эксперт.