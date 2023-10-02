Поход по горам Таджикистана обернулся для подмосковного туриста гепатитом

Житель Подмосковья заразился гепатитом в походе по горам Таджикистана. Как рассказали Лайфу в Долгопрудненской больнице, 29-летний турист поступил в инфекционное отделение с признаками поражения печени, его беспокоили слабость, лихорадка, тошнота и тяжесть в правом подреберье.

Выяснилось, что в походе мужчина утолял жажду из рек и топил в этих целях снег, а также питался местными продуктами. Врачи провели анализы и поставили диагноз "вирусный гепатит А". На данный момент состояние туриста улучшается, он идёт на поправку.

Врачи напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики гепатита А, наравне с соблюдением гигиенических требований к выбору и приготовлению пищи, является вакцинация.