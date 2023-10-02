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2 октября, 09:10

Поход по горам Таджикистана обернулся для подмосковного туриста гепатитом

Житель Подмосковья заразился гепатитом в походе по горам Таджикистана. Как рассказали Лайфу в Долгопрудненской больнице, 29-летний турист поступил в инфекционное отделение с признаками поражения печени, его беспокоили слабость, лихорадка, тошнота и тяжесть в правом подреберье.

Выяснилось, что в походе мужчина утолял жажду из рек и топил в этих целях снег, а также питался местными продуктами. Врачи провели анализы и поставили диагноз "вирусный гепатит А". На данный момент состояние туриста улучшается, он идёт на поправку.

Врачи напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики гепатита А, наравне с соблюдением гигиенических требований к выбору и приготовлению пищи, является вакцинация.

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Лайф писал, как летом в Саратовской области семимесячный ребёнок умер во время похода. Родители привезли чадо на Волгу, а утром, пока все спали, малыш начал задыхаться и потерял сознание. Причиной смерти оказался синдром внезапной смерти грудного ребёнка.

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Матвей Константинов
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