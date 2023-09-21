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21 сентября, 13:29

Эпидемиолог назвал прививки, которые нужно делать в детстве и во взрослом возрасте

Врач Андреев: Прививку от кори и гепатита B нужно повторить во взрослом возрасте

Россиянам необходимо сделать прививки от гриппа и коронавируса, первую особенно важно поставить до 1 ноября. А ещё важно вакцинироваться повторно во взрослом возрасте от столбняка, кори и гепатита B. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Василий Андреев.

"Следующие прививки делают в детстве, но многие о них забывают во взрослом возрасте: корь, прививка АДСМ (дифтерия, столбняк) — её нужно обновлять каждые 10 лет, гепатит B", — сказал он.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" Андреев подчеркнул, что в случае потери сертификата о вакцинации против этих болезней можно обратиться в детскую поликлинику, в которой наблюдались. В противном случае придётся сдать антитела на корь и гепатит. А вот прививку АДСМ можно поставить без обследования. Причём сломя голову не нужно бежать сейчас в поликлинику. Врач призвал сначала сделать прививку от гриппа и ковида, а от других заболеваний можно привиться после эпидемического сезона.

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Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян привиться от гриппа и пневмонии. Согласно рекомендациям ведомства, идеальное время для вакцинации — с сентября по ноябрь.

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LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук
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