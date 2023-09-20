Онищенко советует россиянам привиться от гриппа и пневмонии

Россиянам лучше привиться два раза. Сначала вакцину необходимо поставить от гриппа, потом от пневмонии. Прививки можно сделать в один день. Об этом заявил NEWS.ru заместитель президента Российской академии образования, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Прививаться надо от гриппа. А если есть возможность, то ещё и от пневмонии. Последняя вакцина есть не во всех поликлиниках, хотя Москва её покупает. Можно сделать двойную сразу, в один день", — отметил Онищенко.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, идеальное время для вакцинации — с сентября по ноябрь. В таком случае иммунитет успевает сформироваться до начала подъёма заболеваемости.