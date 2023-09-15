Всего один укол — и пить больше не хочется: Учёные создали вакцину от алкоголизма

Американские учёные разработали вакцину от алкоголизма. Опыты специалисты проводили на макаках. Они показали, что препарат даёт положительный результат: спустя месяц после его введения интерес к спиртному уменьшается.

В журнале Nature Medicine специалисты пояснили, что такого эффекта удаётся достичь за счёт лишней копии гена GDNF. Алкоголь вызывает у человека зависимость из-за выброса дофамина. При употреблении спиртного он увеличивается, но со временем это уже не выражается так сильно, поэтому люди и начинают пить больше.

В итоге эксперты поняли, что восстановить производство дофамина без алкоголя можно, если ввести лишнюю копию гена GDNF, который и отвечает за дофамин. А чтобы доставить ген в нужное место, специалисты использовали аденовирус. По словам авторов, употребление спиртного в таком случае снижается на 90%. Таким образом, вылечить алкогольную зависимость поможет всего один укол, но действенность метода на людях ещё предстоит доказать.