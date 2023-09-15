Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 19:15

Всего один укол — и пить больше не хочется: Учёные создали вакцину от алкоголизма

Nature Medicine: Американские учёные создали вакцину от алкоголизма

Американские учёные разработали вакцину от алкоголизма. Опыты специалисты проводили на макаках. Они показали, что препарат даёт положительный результат: спустя месяц после его введения интерес к спиртному уменьшается.

В журнале Nature Medicine специалисты пояснили, что такого эффекта удаётся достичь за счёт лишней копии гена GDNF. Алкоголь вызывает у человека зависимость из-за выброса дофамина. При употреблении спиртного он увеличивается, но со временем это уже не выражается так сильно, поэтому люди и начинают пить больше.

В итоге эксперты поняли, что восстановить производство дофамина без алкоголя можно, если ввести лишнюю копию гена GDNF, который и отвечает за дофамин. А чтобы доставить ген в нужное место, специалисты использовали аденовирус. По словам авторов, употребление спиртного в таком случае снижается на 90%. Таким образом, вылечить алкогольную зависимость поможет всего один укол, но действенность метода на людях ещё предстоит доказать.

Кардиолог оценил миф о пользе коньяка для давления

Кардиолог оценил миф о пользе коньяка для давления

Ранее Лайф писал, что страдающие алкогольной зависимостью люди тяжелее поддаются лечению, чем наркоманы. Психиатр-нарколог Тимур Мамедов объяснил, что это связано с осуждением в обществе.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Наука и Технологии
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров