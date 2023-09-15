Всего один укол — и пить больше не хочется: Учёные создали вакцину от алкоголизма
Nature Medicine: Американские учёные создали вакцину от алкоголизма
Американские учёные разработали вакцину от алкоголизма. Опыты специалисты проводили на макаках. Они показали, что препарат даёт положительный результат: спустя месяц после его введения интерес к спиртному уменьшается.
В журнале Nature Medicine специалисты пояснили, что такого эффекта удаётся достичь за счёт лишней копии гена GDNF. Алкоголь вызывает у человека зависимость из-за выброса дофамина. При употреблении спиртного он увеличивается, но со временем это уже не выражается так сильно, поэтому люди и начинают пить больше.
В итоге эксперты поняли, что восстановить производство дофамина без алкоголя можно, если ввести лишнюю копию гена GDNF, который и отвечает за дофамин. А чтобы доставить ген в нужное место, специалисты использовали аденовирус. По словам авторов, употребление спиртного в таком случае снижается на 90%. Таким образом, вылечить алкогольную зависимость поможет всего один укол, но действенность метода на людях ещё предстоит доказать.
Ранее Лайф писал, что страдающие алкогольной зависимостью люди тяжелее поддаются лечению, чем наркоманы. Психиатр-нарколог Тимур Мамедов объяснил, что это связано с осуждением в обществе.
Shutterstock