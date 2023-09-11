Врач объяснил, почему алкоголизм лечится труднее наркомании

Страдающие алкогольной зависимостью люди гораздо тяжелее поддаются лечению, чем зависимые от наркотиков. Как рассказал психиатр-нарколог Тимур Мамедов, причина кроется в том, что любителей выпить не так сильно осуждают в обществе, из-за чего у таких пациентов попросту нет мотивации избавиться от пагубной привычки.

"Если человек прошёл лечение и вдруг начал пить, это не вызывает столько протеста со стороны окружения, как употребление наркотиков. <...> Люди, страдающие алкогольной зависимостью, они как-то социально не так преследуются, как наркоманы. Из-за этого у них меньше мотивации для того, чтобы избавиться от алкоголизма", — сказал медик в беседе с порталом "Страсти".

Специалист также убеждён, что нет такого понятия, как "бывшие наркоманы или алкоголики". Главная задача зависимых людей — это признать, что они действительно больны, и "научиться жить с этим снарядом в голове".