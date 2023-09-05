"Страдания гарантированы": Нарколог развеял миф о пользе БАД при похмелье

Биологически активные добавки (БАД) и народные средства не помогут избавиться от похмелья. Как рассказал "Газете.ru" психиатр-нарколог Василий Шуров, информация о пользе добавок при таком состоянии является мифом.

Специалист пояснил, что похмелье представляет собой отравление организма. Обычно в таких случаях пьют рассол или сок, потому что там содержатся витамины, которые немного облегчают задачу печени.

Однако никаких чудесных способов от похмелья нет, и чем больше ты выпьешь, тем больше будешь корчиться, пока все продукты употребления алкоголя не выйдут из организма, пояснил нарколог. При этом он обратил внимание на то, что БАД при похмелье также неэффективны.

"Я могу на коленке такой БАД собрать и написать, что он лечит от всего и облегчает похмелье. Это всё не работает. Если ты выпил много, ты будешь страдать. Можешь мешок БАД купить, можешь два — страдания тебе гарантированы. Пока не будет выведен яд из организма, ты будешь мучиться. Точка", — заключил Василий Шуров.