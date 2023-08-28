Нарколог назвал три признака начинающегося алкоголизма
Врач Поликарпов назвал переход на более крепкое спиртное признаком алкоголизма
Начало формирования алкогольной зависимости может выявиться по нескольким признакам. Так, человек перестаёт контролировать количество выпиваемого спиртного. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "Алкоспас" Александр Поликарпов.
"Человек перестаёт контролировать количество выпитого, что приводит к негативным последствиям для организма, это уже является признаком алкогольной зависимости", — пояснил он "Газете.ru".
Второй тревожный сигнал — употребление более крепких напитков. Это говорит о формировании так называемой толерантности, когда организм "привыкает" перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве. Третий признак — сокращение времени между принятием алкоголя.
"Сначала пьют по праздникам, потом по выходным или чтобы расслабиться. Человек ищет повод выпить и стремится вовлечь в это других людей. Это приводит к распространению алкоголизма", — сказал нарколог.
Он напомнил, что алкоголь токсичен для человека в любом количестве, не существует безопасной дозы. Любое количество спиртного со временем приводит к зависимости и наносит вред организму.
Кстати, вред организму может нанести не только обычное пиво, но и безалкогольное пенное. Дело в том, что пиво — очень калорийный напиток, если переборщить, оно подействует, как если бы вы съели много хлеба. И в итоге вызовет ожирение.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков