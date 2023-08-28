Нарколог назвал три признака начинающегося алкоголизма

Начало формирования алкогольной зависимости может выявиться по нескольким признакам. Так, человек перестаёт контролировать количество выпиваемого спиртного. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "Алкоспас" Александр Поликарпов.

"Человек перестаёт контролировать количество выпитого, что приводит к негативным последствиям для организма, это уже является признаком алкогольной зависимости", — пояснил он "Газете.ru".

Второй тревожный сигнал — употребление более крепких напитков. Это говорит о формировании так называемой толерантности, когда организм "привыкает" перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве. Третий признак — сокращение времени между принятием алкоголя.

"Сначала пьют по праздникам, потом по выходным или чтобы расслабиться. Человек ищет повод выпить и стремится вовлечь в это других людей. Это приводит к распространению алкоголизма", — сказал нарколог.

Он напомнил, что алкоголь токсичен для человека в любом количестве, не существует безопасной дозы. Любое количество спиртного со временем приводит к зависимости и наносит вред организму.