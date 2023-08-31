Главный нарколог Москвы озвучил главные ошибки бросающих курить
Главный нарколог Москвы Масякин: Чтобы бросить курить, нужен полный курс лечения
Желающие бросить курить люди часто не справляются с поставленной задачей, потому что совершают ряд распространённых ошибок. Подробнее о них рассказал газете "Вечерняя Москва" главный нарколог Москвы Антон Масякин.
"Многие курильщики длительное время ошибочно полагают, что могут легко бросить курить, когда захотят, и так будет сколько угодно раз. Однако это не так. Залог успеха в отказе от курения — наличие хорошей мотивации для этого и чёткое понимание, что даст отказ от курения именно в вашем случае", — пояснил Масякин.
Ещё одна ошибка, по его словам, — попытка решить проблему самостоятельно. Причина в страхе попасть на учёт и иметь из-за этого проблемы при трудоустройстве. Масякин поспешил разрушить этот стереотип, уверив, что лечение никотиновой зависимости не предусматривает постановки на учёт или ещё какие-то ограничения.
Неверный курс лечения также является грубой ошибкой, когда человек считает, что самое трудное — позади и перестаёт работать над собой. В этом случае может случиться рецидив, предупредил нарколог.
Переоценка прошлого неудачного опыта также является помехой при отказе от сигарет: по статистике, курильщикам чаще всего требуется порядка семи-восьми попыток, чтобы избавиться от привычки.
Ранее специалист Татьяна Сурненкова рассказала, что частое курение табака может сократить продолжительность и глубину сна, а также вызвать отёк лёгких и привести к краткосрочной остановке дыхания.
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