Главный нарколог Москвы озвучил главные ошибки бросающих курить

Желающие бросить курить люди часто не справляются с поставленной задачей, потому что совершают ряд распространённых ошибок. Подробнее о них рассказал газете "Вечерняя Москва" главный нарколог Москвы Антон Масякин.

"Многие курильщики длительное время ошибочно полагают, что могут легко бросить курить, когда захотят, и так будет сколько угодно раз. Однако это не так. Залог успеха в отказе от курения — наличие хорошей мотивации для этого и чёткое понимание, что даст отказ от курения именно в вашем случае", — пояснил Масякин.

Ещё одна ошибка, по его словам, — попытка решить проблему самостоятельно. Причина в страхе попасть на учёт и иметь из-за этого проблемы при трудоустройстве. Масякин поспешил разрушить этот стереотип, уверив, что лечение никотиновой зависимости не предусматривает постановки на учёт или ещё какие-то ограничения.

Неверный курс лечения также является грубой ошибкой, когда человек считает, что самое трудное — позади и перестаёт работать над собой. В этом случае может случиться рецидив, предупредил нарколог.

Переоценка прошлого неудачного опыта также является помехой при отказе от сигарет: по статистике, курильщикам чаще всего требуется порядка семи-восьми попыток, чтобы избавиться от привычки.