Молодых любителей вейпов предупредили о повышенном риске инсульта
JOAP: Курение электронных сигарет повышает риск инсульта у людей до 25 лет
Вейпы не являются более здоровой альтернативой обычным сигаретам. К такому выводу пришли учёные из Университета Колорадо в Боулдере (CU-Boulder). В статье для Journal of Applied Physiology они доказали, что курение электронных сигарет повышает риск инсульта у людей до 25 лет.
В исследовании приняли участие 27 здоровых людей в возрасте от 19 до 25 лет, причём 10 из них не курят, ещё 10 пользуются электронками и семь курят табачные сигареты. Учёные старались выявить возможное влияние микровезикул эндотелиальных клеток, которые выбрасываются в кровоток при воспалении. Выяснилось, что курение электронок влияет на работу сосудов и сердца, тем самым увеличивая риск ишемического инсульта.
Ранее врач Ольга Уланкина предупредила, что одышка — один из признаков поражения лёгких, связанных с вейпами. Вообще, электронные сигареты, по её словам, вредны из-за высокого содержания токсичных веществ. Из-за них появляются кашель, тошнота и диарея.
ТАСС / Донат Сорокин