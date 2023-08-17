Молодых любителей вейпов предупредили о повышенном риске инсульта

Вейпы не являются более здоровой альтернативой обычным сигаретам. К такому выводу пришли учёные из Университета Колорадо в Боулдере (CU-Boulder). В статье для Journal of Applied Physiology они доказали, что курение электронных сигарет повышает риск инсульта у людей до 25 лет.

В исследовании приняли участие 27 здоровых людей в возрасте от 19 до 25 лет, причём 10 из них не курят, ещё 10 пользуются электронками и семь курят табачные сигареты. Учёные старались выявить возможное влияние микровезикул эндотелиальных клеток, которые выбрасываются в кровоток при воспалении. Выяснилось, что курение электронок влияет на работу сосудов и сердца, тем самым увеличивая риск ишемического инсульта.