Врач раскрыл, как выявить у себя "пиролу" и чем она отличается от других вариантов ковида

Вирусы умеют подстроиться под окружающую их среду. "Пирола" — результат мутации коронавирусов, которые вызывают CoViD-19. В России случаев заражения пока нет, но вирус активно распространяется в Европе и скоро придёт в Россию. Об этом Лайфу рассказал Максим Маскин — терапевт и главный врач лаборатории "Гемотест". Также он рассказал, что при заражении эти родственные вирусы вызывают примерно одинаковые симптомы.

"Потеря вкуса и обоняния, кашель, слабость — так показывали себя и многие другие типы коронавируса. Но по клиническим проявлениям было видно, что поражающая сила вируса снижалась. Тот же "омикрон" хоть и обладал высокой заразностью, но чаще всего пациенты переносили болезнь в лёгкой форме", — заявил эксперт.

По словам медика, новый штамм изобретательно обходит иммунную защиту организма. При этом у него достаточно короткий инкубационный период: болезнь проявляется на третий-пятый день после заражения.

Эксперт рассказал, что осенью и зимой особенно активны будут оба новых варианта коронавируса — штаммы "эрис" и "пирола". Оба вируса очень заразны, поэтому Маскин предположил, что заболеваемость будет высокой.

"Только в случае с "эрисом" мы уже видим, что симптомы не яркие, а течение чаще всего лёгкое. Относительно свежего штамма BA.2.86 такой уверенности нет. Известно лишь, что существующие тесты способны обнаружить новый тип вируса", — дополнил специалист.