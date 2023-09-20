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20 сентября, 09:49

Врач раскрыл, как выявить у себя "пиролу" и чем она отличается от других вариантов ковида

Врач Маскин: Новые штаммы ковида "эрис" и "пирола" будут очень активны осенью

Вирусы умеют подстроиться под окружающую их среду. "Пирола" — результат мутации коронавирусов, которые вызывают CoViD-19. В России случаев заражения пока нет, но вирус активно распространяется в Европе и скоро придёт в Россию. Об этом Лайфу рассказал Максим Маскин — терапевт и главный врач лаборатории "Гемотест". Также он рассказал, что при заражении эти родственные вирусы вызывают примерно одинаковые симптомы.

"Потеря вкуса и обоняния, кашель, слабость так показывали себя и многие другие типы коронавируса. Но по клиническим проявлениям было видно, что поражающая сила вируса снижалась. Тот же "омикрон" хоть и обладал высокой заразностью, но чаще всего пациенты переносили болезнь в лёгкой форме", заявил эксперт.

По словам медика, новый штамм изобретательно обходит иммунную защиту организма. При этом у него достаточно короткий инкубационный период: болезнь проявляется на третий-пятый день после заражения.

Эксперт рассказал, что осенью и зимой особенно активны будут оба новых варианта коронавируса — штаммы "эрис" и "пирола". Оба вируса очень заразны, поэтому Маскин предположил, что заболеваемость будет высокой.

"Только в случае с "эрисом" мы уже видим, что симптомы не яркие, а течение чаще всего лёгкое. Относительно свежего штамма BA.2.86 такой уверенности нет. Известно лишь, что существующие тесты способны обнаружить новый тип вируса", дополнил специалист.

Также врач рассказал, что вакцины, которые были нацелены на подавление "омикрона", способны снижать вероятность тяжёлого течения и новой версии вируса. Но всё же их предстоит усовершенствовать, чтобы бороться с мутировавшим вирусом, заключил Маскин.

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Обложка ©

Unsplash / Mufid Majnun

Ольга Годуненко
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