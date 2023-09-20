Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 09:02

Заболевший ковидом сингапурец в шутку покашлял на коллег и сел за это в тюрьму

Daily Mail: В Сингапуре мужчина с ковидом получил срок за кашель на коллег

В Сингапуре мужчина заболел коронавирусом и в шутку покашлял на своих коллег, после чего его посадили в тюрьму за причинение вреда здоровью. Об этом пишет Daily Mail.

64-летний Тамилсельвам Рамайя работает в инвестиционной компании. Почувствовав себя плохо, он сделал тест на ковид, который оказался положительным. Мужчину попросили отправиться домой и вылечиться. Однако он заявил, что проблема раздута и никому его болезнь не помешает. В шутку Рамайя даже покашлял в сторону коллег.

Обиженные такой наглостью сотрудники обратились в суд. Обвинение доказало, что как минимум один работник подхватил ковид от шутника. Адвокату удалось доказать, что злого умысла его подзащитный не преследовал. Тем не менее судья отметил, что заражённый прекрасно знал о своём диагнозе и поступил халатно. Рамайю приговорили к двум неделям тюрьмы.

Эксперты раскрыли, кому стоит сделать прививку из-за нового штамма коронавируса

Эксперты раскрыли, кому стоит сделать прививку из-за нового штамма коронавируса

Ранее сообщалось, что российские регионы вводят обязательный масочный режим для врачей из-за увеличения случаев заболевания ковидом, гриппом и ОРВИ. В списке 12 субъектов.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • сингапур
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров