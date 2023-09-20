Заболевший ковидом сингапурец в шутку покашлял на коллег и сел за это в тюрьму
Daily Mail: В Сингапуре мужчина с ковидом получил срок за кашель на коллег
В Сингапуре мужчина заболел коронавирусом и в шутку покашлял на своих коллег, после чего его посадили в тюрьму за причинение вреда здоровью. Об этом пишет Daily Mail.
64-летний Тамилсельвам Рамайя работает в инвестиционной компании. Почувствовав себя плохо, он сделал тест на ковид, который оказался положительным. Мужчину попросили отправиться домой и вылечиться. Однако он заявил, что проблема раздута и никому его болезнь не помешает. В шутку Рамайя даже покашлял в сторону коллег.
Обиженные такой наглостью сотрудники обратились в суд. Обвинение доказало, что как минимум один работник подхватил ковид от шутника. Адвокату удалось доказать, что злого умысла его подзащитный не преследовал. Тем не менее судья отметил, что заражённый прекрасно знал о своём диагнозе и поступил халатно. Рамайю приговорили к двум неделям тюрьмы.
Ранее сообщалось, что российские регионы вводят обязательный масочный режим для врачей из-за увеличения случаев заболевания ковидом, гриппом и ОРВИ. В списке 12 субъектов.
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