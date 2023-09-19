Ещё 12 регионов России вводят масочный режим в больницах из-за ковида

Российские регионы вводят обязательный масочный режим для врачей из-за увеличения случаев заболевания ковидом, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает Mash.

Речь идёт о медперсонале в Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областях и Пермском крае. Теперь врачи будут консультировать пациентов в масках. Для последних ограничения носят рекомендательный характер. Сведения о введении масочного режима уже подтвердил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.