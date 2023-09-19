Ещё 12 регионов России вводят масочный режим в больницах из-за ковида
Российские регионы вводят обязательный масочный режим для врачей из-за увеличения случаев заболевания ковидом, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает Mash.
Речь идёт о медперсонале в Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областях и Пермском крае. Теперь врачи будут консультировать пациентов в масках. Для последних ограничения носят рекомендательный характер. Сведения о введении масочного режима уже подтвердил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.
Ранее сообщалось, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. Согласно данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2% за неделю. Также в больницах Югры вводится обязательный масочный режим и измерение температуры на входе.
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