В Госдуме рассказали, стоит ли ждать возвращения ограничений из-за новой волны ковида

В России пока не планируется вводить коронавирусные ограничения из-за роста заболевших, однако маски и антисептики использовать всё же стоит, прежде всего для своей же безопасности. Об этом заявила член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

"Каждой осенью мы сталкиваемся с сезонным ростом простудных заболеваний: гриппом, ОРВИ, а теперь и CoViD-19. Так случилось и в этом году, что подтверждают цифры статистики. Однако говорить о возвращении серьёзных ковидных ограничений, на мой взгляд, преждевременно", — приводит её слова Ura.ru.

Парламентарий поспешила заверить, что ситуация с распространением ковида полностью подконтрольна, а количество заболевших находится в рамках прогнозируемых. Вместе с тем Тамара Фролова напомнила о важности соблюдения мер предосторожности, в частности использования масок и антисептиков во всех общественных местах.

Вместе с тем депутат добавила, что власти пока не намерены рекомендовать компаниям переводить сотрудников на удалёнку. По её словам, некоторые организации решают вопрос в частном порядке, однако паниковать точно не стоит.