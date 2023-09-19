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19 сентября, 08:11

Заболеваемость ковидом в России выросла на 48% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России возросла на 48% за неделю, число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По данным оперштаба, заболеваемость выросла в 70 регионах страны.

Инфекционист оценил вероятность локдауна из-за новой волны ковида

Инфекционист оценил вероятность локдауна из-за новой волны ковида

Накануне в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса, получивший название "пирола", является более заразным по сравнению с предшественниками. Ранее зарубежные СМИ писали, что "пирола" имеет множество мутаций, которые также могут снизить эффективность вакцин. Данный вариант ковида уже обнаружили в США, Дании, Израиле, Великобритании и других странах. Ряд учёных сравнивает "пиролу" с "омикроном", который тоже вызвал резкий рост заболеваемости в мире.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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