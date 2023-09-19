Заболеваемость ковидом в России выросла на 48% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России возросла на 48% за неделю, число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Накануне в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса, получивший название "пирола", является более заразным по сравнению с предшественниками. Ранее зарубежные СМИ писали, что "пирола" имеет множество мутаций, которые также могут снизить эффективность вакцин. Данный вариант ковида уже обнаружили в США, Дании, Израиле, Великобритании и других странах. Ряд учёных сравнивает "пиролу" с "омикроном", который тоже вызвал резкий рост заболеваемости в мире.