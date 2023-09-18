Роспотребнадзор не выявил в стране случаев заражения "пиролой"
В России не зафиксирован новый штамм коронавируса BA.2.86, носящий название "пирола". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что для определения инфекции уже подготовлены специальные тесты и есть необходимые препараты для лечения.
"Обновлённые вакцины, созданные специально под вариант "омикрона", эффективны в плане снижения тяжёлых форм заболевания и числа госпитализаций", — добавили в ведомстве.
Там также отметили, что "пирола" не настолько заразна и не всегда может уйти от иммунной защиты, как считалось ранее. Такие выводы подтверждаются исследованиями учёных из Китая и Швеции. В Роспотребнадзоре призвали не рассматривать новую мутацию как "второе пришествие "омикрона".
Ранее зарубежные СМИ писали, что новый вариант коронавируса BA.2.86 ("пирола") имеет множество мутаций, которые могут снизить эффективность вакцин. Данный вариант ковида уже обнаружили в США, Дании, Израиле, Великобритании и других странах.
ТАСС / Михаил Терещенко