Роспотребнадзор не выявил в стране случаев заражения "пиролой"

В России не зафиксирован новый штамм коронавируса BA.2.86, носящий название "пирола". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что для определения инфекции уже подготовлены специальные тесты и есть необходимые препараты для лечения.

"Обновлённые вакцины, созданные специально под вариант "омикрона", эффективны в плане снижения тяжёлых форм заболевания и числа госпитализаций", — добавили в ведомстве.

Там также отметили, что "пирола" не настолько заразна и не всегда может уйти от иммунной защиты, как считалось ранее. Такие выводы подтверждаются исследованиями учёных из Китая и Швеции. В Роспотребнадзоре призвали не рассматривать новую мутацию как "второе пришествие "омикрона".