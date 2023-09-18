В России спрогнозировали пик заболеваемости ковидом из-за новых мутаций

В России фиксируется с конца августа увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией, пик которой ожидается в середине ноября. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал экселанс груп" Николай Крючков.

"Пока темпы (распространения ковида. — Прим. Лайфа) относительно невысоки, но с начала октября они будут значительно выше. Пик заболеваемости придётся на ноябрь, в декабре будет постепенное снижение", — уточнил он.

По его словам, новогодние праздники должны пройти без всплеска инфекции, однако на начало следующего года прогнозы делать рано. Крючков допускает, что могут возникнуть новые мутации, которые станут агрессивнее предыдущих. Так, в мире уже распространяется вариант омикрона — BA.2.86 с названием "пирола". В России его пока нет.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн отметил, что защититься от ковида можно с помощью вакцинации. В этом случае заболевание, если и наступит, не приведёт к тяжёлой форме протекания или смерти пациента, напомнил он в беседе с телеканалом "Звезда".

Альтштейн добавил, что любой подвид коронавируса способен протекать тяжело, поэтому выделять наиболее безопасный среди них нет смысла.