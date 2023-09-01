Доктор Мясников — о новом ковиде: Кому суждено переболеть, тот переболеет

Если новый вариант коронавируса BA.2.86, получивший название "пирола", станет доминирующим, то им переболеет буквально каждый, кому суждено переболеть. Об этом россиян предупредил известный врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, BA.2.86 ещё мало изучен, но уже понятно, что от него не предохраняют ни иммунитет от перенесённого ранее ковида, ни известные на сегодня вакцины.

"В этих условиях призывы укреплять свой иммунитет снижением веса, физическими нагрузками, закаливанием, контролем над хроническими болезнями не просто благие пожелания, а вполне конкретные медицинские рекомендации", — написал он в своём телеграм-канале в пятницу, 1 сентября.

Коронавирус — респираторное вирусное заболевание, которое быстрее передаётся при снижении температуры окружающей среды и уменьшении количества солнечных лучей. Более быстрое заражение также провоцирует скопление людей в одном месте, а это характерно для холодной, бессолнечной и дождливой погоды. Кроме того, большинство россиян не вакцинированы от ковида, у них нет иммунитета или очень слабый. Все эти факторы, как ранее сообщал Лайф, создают условия для возникновения волны заболеваемости.