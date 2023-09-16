В Доме Правительства РФ временно ввели масочный режим
В Доме Правительства РФ временно ввели масочный режим и другие меры профилактики. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса.
"На территории Дома Правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим", — рассказали в пресс-службе кабинета министров ТАСС.
Ранее Лайф рассказывал о том, что главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов рекомендовал проводить вакцинацию от гриппа и ОРВИ в сентябре. По его мнению, период эпидемического подъёма заболеваемости наступает в октябре.
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