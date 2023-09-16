Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 14:49

В Доме Правительства РФ временно ввели масочный режим

В Доме Правительства РФ временно ввели масочный режим и другие меры профилактики. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса.

"На территории Дома Правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим", — рассказали в пресс-службе кабинета министров ТАСС.

Иммунолог объяснила, с чем связан ранний подъём заболеваемости ОРВИ в России

Иммунолог объяснила, с чем связан ранний подъём заболеваемости ОРВИ в России

Ранее Лайф рассказывал о том, что главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов рекомендовал проводить вакцинацию от гриппа и ОРВИ в сентябре. По его мнению, период эпидемического подъёма заболеваемости наступает в октябре.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров