В Доме Правительства РФ временно ввели масочный режим и другие меры профилактики. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Ранее Лайф рассказывал о том, что главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов рекомендовал проводить вакцинацию от гриппа и ОРВИ в сентябре. По его мнению, период эпидемического подъёма заболеваемости наступает в октябре.