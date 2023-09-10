Иммунолог объяснила, с чем связан ранний подъём заболеваемости ОРВИ в России
Врач Калинина: Всплеск заболеваемости ОРВИ говорит о слабой защите после ковида
Ранний подъём заболеваемости ОРВИ в России говорит о слабой защите населения после пандемии CoViD-19. Такое мнение высказала профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина.
"Ничему не обучилась наша противовирусная защита. Потому что мы даже раньше исчерпали запасы интерферона, который играет роль против ковида. Наверняка болеют люди, которые перенесли ковид", — сказала она в беседе с Ura.ru.
При этом специалист считает, что в России эпидемический сезон пройдёт легко. В стране действуют различные механизмы усиления защиты, а организмы россиян настороже после пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов назвал нормальным явлением рост заболеваемости ковидом. По его словам, ситуация с вирусом в РФ является стабильной, ведь он уже считается классическим сезонным респираторным заболеванием.
ТАСС / Олег Елков