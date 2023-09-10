Иммунолог объяснила, с чем связан ранний подъём заболеваемости ОРВИ в России

Ранний подъём заболеваемости ОРВИ в России говорит о слабой защите населения после пандемии CoViD-19. Такое мнение высказала профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина.

"Ничему не обучилась наша противовирусная защита. Потому что мы даже раньше исчерпали запасы интерферона, который играет роль против ковида. Наверняка болеют люди, которые перенесли ковид", — сказала она в беседе с Ura.ru.

При этом специалист считает, что в России эпидемический сезон пройдёт легко. В стране действуют различные механизмы усиления защиты, а организмы россиян настороже после пандемии коронавирусной инфекции.