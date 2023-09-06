Академик РАН объяснил всплеск заболеваемости ковидом в России

Ситуацию с ковидом в России можно охарактеризовать как стабильную, а тот рост, что наблюдается в последнее время, является нормой. Об этом в беседе с RT заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов.

"Тот рост, который наблюдается сейчас, — обычное явление для всех респираторных заболеваний в это время года. CoViD-19 уже считается классическим сезонным респираторным заболеванием. С приближением осени и зимы распространённость таких инфекций ежегодно растёт", — пояснил он.

По его словам, одной из причин этого является "формирование трудовых и учебных коллективов" после летнего сезона отпусков и каникул. Он также рассказал, что в нашей стране на данный момент фиксируется "полное доминирование" варианта "омикрон", встречаются все его линии, основная из которых — BA.2. На неё, по словам Горелова, приходится более 92% всех регистрируемых случаев.

В связи с этим, указал эпидемиолог, не стоит переживать, лучше уделить время сезонной профилактике респираторных инфекций: ношению медицинских масок, чистоте рук, социальной дистанции и промывке носовых ходов после посещения людных мест.

"Что касается вакцинации, то сейчас скорее целесообразно привиться от сезонного гриппа", — заключил он.