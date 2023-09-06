Академик РАН объяснил всплеск заболеваемости ковидом в России
Эпидемиолог Горелов назвал нормальным явлением рост заболеваемости ковидом
Ситуацию с ковидом в России можно охарактеризовать как стабильную, а тот рост, что наблюдается в последнее время, является нормой. Об этом в беседе с RT заявил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов.
"Тот рост, который наблюдается сейчас, — обычное явление для всех респираторных заболеваний в это время года. CoViD-19 уже считается классическим сезонным респираторным заболеванием. С приближением осени и зимы распространённость таких инфекций ежегодно растёт", — пояснил он.
По его словам, одной из причин этого является "формирование трудовых и учебных коллективов" после летнего сезона отпусков и каникул. Он также рассказал, что в нашей стране на данный момент фиксируется "полное доминирование" варианта "омикрон", встречаются все его линии, основная из которых — BA.2. На неё, по словам Горелова, приходится более 92% всех регистрируемых случаев.
В связи с этим, указал эпидемиолог, не стоит переживать, лучше уделить время сезонной профилактике респираторных инфекций: ношению медицинских масок, чистоте рук, социальной дистанции и промывке носовых ходов после посещения людных мест.
"Что касается вакцинации, то сейчас скорее целесообразно привиться от сезонного гриппа", — заключил он.
Напомним, по данным оперштаба по борьбе с CoViD-19, за прошедшую неделю в России увеличилась заболеваемость ковидом. Так, с 28 августа по 3 сентября было зафиксировано на 31,6% больше новых случаев. Пугающая, на первый взгляд, динамика была зафиксирована в 53 регионах страны.
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