Число случаев ковида в России выросло на треть за неделю

В России увеличилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю — с 28 августа по 3 сентября — на 31,6%. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с CoViD-19.

Так, рост случаев ковида зафиксирован в 53 регионах России, причём в десяти из них показатель заболеваемости больше, чем в среднем по стране. Кроме того, по состоянию на 5 сентября госпитализировали 1171 пациента с коронавирусом, ещё 16 человек умерли. При этом выздоровели уже 3655, а это на 17,8% больше, чем на прошлой неделе.