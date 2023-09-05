Число случаев ковида в России выросло на треть за неделю
Оперштаб: Заболеваемость ковидом в России увеличилась за неделю на 31,6%
В России увеличилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю — с 28 августа по 3 сентября — на 31,6%. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с CoViD-19.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 3,7", — уточнили там.
Так, рост случаев ковида зафиксирован в 53 регионах России, причём в десяти из них показатель заболеваемости больше, чем в среднем по стране. Кроме того, по состоянию на 5 сентября госпитализировали 1171 пациента с коронавирусом, ещё 16 человек умерли. При этом выздоровели уже 3655, а это на 17,8% больше, чем на прошлой неделе.
Напомним, 29 августа сообщалось, что в России число случаев CoViD-19 увеличилось за неделю на 19,6%. Рост был зафиксирован в 46 российских регионах.
Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл