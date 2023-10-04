7 оскорблений, прячущихся за комплиментами, которыми вы легко обидите собеседника

В жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда люди стараются выразить свою оценку через комплимент, но вместо этого оскорбляют. Это может происходить по разным причинам: иногда специально, но чаще — просто по глупости. Рассмотрим семь комплиментов, которые, казалось бы, должны вызывать приятные эмоции, но на самом деле только унижают своего адресата.

"Ты так похудела!"

Завуалированные оскорбления, которые часто путают с комплиментами: 7 примеров. Фото © Shutterstock

Оставьте эти комментарии при себе. Никогда не знаешь, в чём причина резких изменений во внешности. А если человек хотел похудеть — и вы об этом знали, то фраза "Ты так похудела!" не всегда вызовет у адресата радость. Ведь подобный комплимент подразумевает, что раньше человек выглядел как будто неудовлетворительно. Так что если вас не просят порадовать комментариями о скинутых килограммах самостоятельно, то первым говорить об этом просто не надо.

"Я бы никогда не решилась одеться/накраситься так смело, как ты!"

Хотя этот комплимент может показаться похвалой, он может оскорбить, так как намекает на излишнюю эксцентричность и даже "ненормальность" человека. Просто проговорите эту фразу в голове, прежде чем сказать её своему близкому, и осознайте, насколько неприятно она звучит.

"И как тебе только удалось заполучить… (такого мужчину / эту работу)!"

Незаметные оскорбления, которые прячутся за маской комплиментов. Фото © Shutterstock

Если вы скажете что-то подобное своей подруге, не удивляйтесь, если та вдруг перестанет с вами общаться. Вместо того чтобы просто порадоваться за человека, формулировка этой фразы предполагает, что девушка не заслуживает того, чего добилась. А как бы вы сами отреагировали, осади вас так кто-то?

"Ты выглядишь очень хорошо для своего возраста!"

Ремарка "для своего возраста" тут ни к чему. А то получается так, что посыл "комплимента" такой: выглядишь плохо, но, учитывая твой уже почтенный возраст, — сойдёт! Если хотите сделать приятно человеку, так и говорите: "Ты выглядишь очень хорошо". Точка. Хотя тут уместно поразмышлять о том, будет ли собеседник рад комментариям о его внешности, даже если они положительные…

"Без макияжа тебе намного лучше!"

Какие слова могут унизить, даже если они кажутся комплиментами? Фото © Shutterstock

Сам по себе этот комментарий очень даже положительный. Мол, девушка так красива в своей естественности, что никакой мейкап уже не сделает её краше. Но поставьте себя на место той бедняги, которой отвалили этот комплимент. Потратила битый час на то, чтобы красиво накраситься, а ей говорят "раньше было лучше". Не надо "похвалой" обесценивать чью-то работу. Лучше просто скажите: "Я считаю тебя очень красивой в любом случае: с макияжем или без".

"Ты такая красивая, улыбайся чаще!"

Хотя этот комплимент и кажется похвалой, он может оскорбить. К тому же в прогрессивном мире подобная фраза считается жутко сексистской. Объясняем почему. Дело в том, что такие комментарии обычно отпускают мужчины в сторону девушек. Мол, вы же "украшение этого мира", "прекрасный пол" всё-таки! Так парни обесценивают чувства женщин, упрощая их функцию до сугубо эстетической. Не надо так.

"Не знал(а), что ты в этом разбираешься!"

7 способов оскорбить человека рядом якобы комплиментами. Фото © Shutterstock

Хотя этот комплимент кажется положительным, он легко может оскорбить, потому что такими словами мы недооцениваем знания и навыки собеседника. Люди хотят, чтобы их компетентность и экспертность признавались, а не в очередной раз оказывались под сомнением.