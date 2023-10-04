Назван топ-5 признаков нечистоплотной пиццерии, в которой можно отравиться

В последнее время на рынке общепита появляется всё больше пиццерий, работающих исключительно на доставку. О том, как не нарваться на некачественную еду, читателям Лайфа рассказал предприниматель и сооснователь пиццерий Amba Pizza Артём Шашков.

Первым признаком нечистоплотной пиццерии, по словам эксперта, являются посторонние шумы у оператора. Так, если во время разговора слышны звуки с кухни, к примеру звон миксера или шум воды, то, вероятнее всего, зона приготовления блюд и оператора совмещены или находятся рядом, что уже гарантирует нарушение санитарных норм. Вместе с тем клиента должно насторожить сырое тесто пиццы. Готовое тесто должно быть хрустящим и легко разделяться на кусочки, а вот непропечённое имеет белый цвет, а также прилипает к пальцам, коробке или пергаменту. Употребление в пищу такого теста, подчеркнул Шашков, может обернуться неприятностями для желудка. Не менее важным признаком правильной пиццы является качественный сыр, а вот если он не тянется и странно пахнет, то блюдо лучше не употреблять.

"Как определить качество сыра в пицце? Тест очень простой. Пицца для него должна быть свежеиспечённой. Возьмите любой столовый прибор, подцепите сыр и попытайтесь его протянуть. Сыр низкого качества не тянется, а рвётся. Натуральный сыр вы сможете протянуть минимум на пять сантиметров", — пояснил собеседник Лайфа.

Также специалист указал, что натуральный сыр имеет сливочный аромат, а вот некачественный пахнет жжёным маргарином. Соответственно, если компания использует дешёвый сыр, то, скорее всего, остальные ингредиенты тоже будут низкого качества. Вместе с тем Шашков призвал обращать внимание на коробку для пиццы. Если на ней нет опознавательных знаков, то это говорит о том, что компания не дорожит репутацией. Вероятнее всего, фирма экономит на кухонном оборудовании. Всё это чревато нарушением норм правильного хранения продуктов со всеми вытекающими последствиями.

В заключение эксперт добавил, что не менее важно, чтобы курьер следил за чистотой. Например, у него можно спросить, как часто он обрабатывает сумку антисептиком. Также курьеры ни в коем случае не должны трогать руками еду.