Пицца с пола и ведро с жижей: Что творится за кулисами крупнейших российских пиццерий Крупные сети пиццерий Domino's Pizza и "Додо пицца" переживают большие изменения. Первая ушла из России, у сети новые хозяева. Во второй меняется руководство. Проект SHOT ПРОВЕРКА выяснил, как ведут свои дела компании и на что жалуются сотрудники и покупатели. 17 сентября, 22:40 Как ведут свои дела компании и на что жалуются сотрудники и покупатели. Коллаж © LIFE. Фото © LIFE / Павел Баранов, Анна Мосевнина

На что жаловались клиенты в Domino's Pizza и "Додо пицце"

— Сделал заказ, деньги списали, но его не привезли. Обратился на горячую линию, где завели заявку на возврат денежных средств, прошло уже больше месяца, но возврата так и не было, — одна из самых частых жалоб на работу сети пиццерий Domino's Pizza начиная с осени прошлого года.

Клиенты сети как под копирку строчат сотни отрицательных отзывов о работе пиццерии. Кому-то привозят пиццу, будто вынутую из стиральной машины, кто-то получает не то, что заказывал, а до кого-то еда и вовсе не доезжает. Много жалоб на то, что упало и само качество продукта. Во многих случаях клиенты не могли дозвониться в компанию, чтобы выразить своё возмущение.

Типичные отзывы о работе сети пиццерий Domino's Pizza. Фото © otzovik.com

У "Додо пиццы" дела обстоят получше, но и к ним претензий хватает. Главные из них — дорого, не докладывают начинку, невкусное тесто и проблемы со своевременной доставкой: бывает, что пиццу привозят уже холодной.

— Резиновое тесто, не воздушные и не хрустящие корочки, тоже какие-то резиновые; не особо порадовал и вкус... Грибы не сладкие, потому что их не обжарили предварительно, креветок мало; цыплёнка в гавайской пицце и вовсе не обнаружено… Думаю, что это был наш первый и последний опыт знакомства с "Додо пиццей", больше заказывать её не будем, — пишет постоянный автор одного из популярных сайтов-отзовиков с высоким рейтингом доверия читателей.

Как готовят и развозят еду в известных пиццериях

Агенты SHOT ПРОВЕРКИ внедрились в число сотрудников сетей Domino's Pizza и "Додо пицца" и выяснили, что, стремясь к прибыли, менеджеры компаний часто пренебрегают всеми правилами и нормативами.

Например, в Краснодаре в одной из пиццерий сети "Додо пицца" повара, стряпающие пеперони или карбонару, сами же моют полы в помещениях и туалете. В коллективе нет своей уборщицы.

— У них есть такое ведёрко с грязной мутной водичкой — типа дезинфицирующим средством, и они этой тряпкой в грязной воде протирают столы, а потом на них же готовят рулетики с брусникой. Везде срач, пол в г…, в мусоре. Никто не следит за чистотой посуды, никто не следит за чистотой рук, потому что они моют руки, потом вытирают руки о фартук, трогают там что-то и потом этими же руками готовят, — рассказывает один из агентов.

Менеджеры компаний часто пренебрегают всеми правилами и нормативами. Фото © Shutterstock

По правилам неиспользованное за день тесто должно утилизироваться — "прожигаться", но в одной из столичных пиццерий Domino’s, где работал другой агент SHOT ПРОВЕРКИ, его просто выбрасывали на расположенную прямо рядом с рестораном свалку. В итоге здесь в большом количестве расплодились крысы.

Просроченные овощи используют в обеих сетях, а вот готовые непроданные пиццы раздают сотрудникам только в Domino’s — в "Додо", согласно правилам, их выбрасывают под камеры.

Курьеры, везущие клиентам пиццу и напитки, по их же собственным словам, зарабатывают не очень много, поэтому к работе иной раз относятся безответственно: иногда заказчик получает падавшую по дороге еду с ингредиентами, собранными с пола.

Что известно о владельцах и заработке Domino's Pizza

Почему качество приготовления и обслуживания клиентов в Domino's Pizza резко снизилось, стало понятно в прошлом году после сообщения о том, что компания собирается уйти с российского рынка. История на первый взгляд странная, поскольку в международной сети пристально следили за качеством продукции и обслуживания после скандала, случившегося в США в 2009 году.

Тогда двое сотрудников пиццерии на кухне одной из точек в Северной Каролине снимали развлекательный ролик для "Ютуба", в котором сморкались на лежащие в коробках пиццы, подготовленные для отправки клиентам. Резонанс был настолько широким, что о событии написала The New York Times, хулиганы отправились на скамью подсудимых, а топ-менеджмент Domino's Pizza потратил сотни тысяч долларов на реабилитацию имени компании.

Резонансный скандал с двумя сотрудниками пиццерии поддержала даже The New York Times. Скрин © nytimes.com

Родом Domino's Pizza из США, однако большинство её ресторанов по всему миру работают по франшизе и имеют разных собственников. Головная компания –держатель франшизы в России (а кроме неё в Турции, Азербайджане и Грузии) — DP Eurasia N.V. — зарегистрирована в Нидерландах.

После начала СВО в рамках общего тренда — бегства западных брендов из России — DP Eurasia N.V. решила продать свою российскую "дочку" — ООО "Пицца ресторантс". Согласно последней отчётности, опубликованной в СПАРК, за 2022 год выручка компании составила 3 млрд рублей. При этом фирма ушла в минус на более чем миллиард.

Несмотря на большую выручку, компания успела обрасти долгами и готовилась к банкротству. Фото © СПАРК

Весь конец прошлого года международная франшиза искала покупателя в России и даже вроде бы с кем-то договорилась. Но в итоге сделка по продаже сорвалась, и "Пицца ресторантс" стала готовиться к банкротству. К этому моменту у нас в стране работало 188 ресторанов под известным брендом. Конечно, никому в топ-менеджменте фирмы уже не было дела до того, что там пишут про Domino’s в соцсетях возмущённые клиенты.

Летом этого года рестораны сети закрылись, и тут неожиданно появился другой покупатель. Сейчас сеть ждёт тотальный ребрендинг и, возможно, новая жизнь: первая точка под новым брендом Domиno Pizza открылась 30 августа на Ходынском бульваре.

Новыми владельцами сети Domino's Pizza стали рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Они обещали вложить около 400 млн рублей в ребрендинг и перезапустить сеть. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Кто владеет "Додо пиццей"

Интересно, что ряд экспертов рынка фастфуда считали, что покупателем Domino's может стать конкурент — "Додо пицца". Первый ресторан этой сети появился в Сыктывкаре ещё в 2011 году, его открыл местный коммерсант Фёдор Овчинников.

Сейчас сеть насчитывает уже 950 ресторанов. География распространения — 16 стран мира. Кроме России "Додо пиццу" знают в Нигерии, Китае, Великобритании, Эстонии, Литве, Румынии, Словении, Германии, США, ОАЭ, Киргизии, Узбекистане и Казахстане.

Как и Domino's Pizza, "Додо" тоже работает по франшизе. Собственная сеть пиццерий "Додо пицца" находится под управлением компании "Пицца венчур". Работа с франчайзи организована через компанию "Додо франчайзинг". Сейчас обеими фирмами на 100% владеет DP Global Group Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По данным открытых источников, она может принадлежать Овчинникову на 69%.

Юридически сетью "Додо пицца" сейчас владеет компания с Британских Виргинских островов DP Global Group Limited. Фото © СПАРК

Согласно данным СПАРК, совокупная выручка двух этих фирм в России составила 7 млрд рублей.

Что известно о Фёдоре Овчинникове

Фёдору Овчинникову 42 года, он уроженец города Троицка Челябинской области, но образование получил в Сыктывкаре, там занимался бизнесом, и даже сейчас фирмы из сети "Додо" зарегистрированы именно там, а не в Москве.

Когда сеть пришла в столицу, Овчинников участвовал в различных телепрограммах и видеороликах известных блогеров, раздавал многочисленные интервью, в которых перед аудиторией представал обычным скромным парнем, занимающимся развитием непростого дела — даже на интервью он приезжал на такси экономкласса.

Фёдор Овчинников на съезде партнёров и менеджеров компании "Додо" летом 2023 года публично объявил о своём уходе из руководства. Фото © Youtube / Dodo Brands Russia

Несмотря на сыктывкарскую прописку, сейчас коммерсанта можно увидеть в престижном столичном районе Хамовники рядом с парком-усадьбой Трубецких, в считаных метрах от станции метро "Фрунзенская". Здесь он живёт в новостройке бизнес-класса в квартире площадью 80 квадратных метров.

Этой зимой Фёдор Овчинников объявил о том, что покинет руководство группы компаний, объединённой под крышей "Додо", в конце 2023 года.

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Авторы Евгений Кузнецов