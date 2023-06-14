"Сами не едим и другим не советуем": Как ведёт дела сеть "Лента", что даже её сотрудники боятся там обедать По данным ФГИС "Единый реестр проверок", который курирует Генпрокуратура, количество нарушений в торговых сетях в первом квартале 2023 года выросло в 2–10 раз. Например, в "Ленте" — на 245–264%. Проект "SHOT ПРОВЕРКА" выяснил, что не нравится покупателям и сотрудникам. 13 июня, 23:40 Количество нарушений в торговых сетях "Ленты" выросло в 2–10 раз. Коллаж © LIFE. Фото © LIFE / Илья Исаев, © Анна Мосевина

На что жалуются покупатели "Ленты"

"Мошенники, со дня открытия ничего не меняется. Ценники на товар одни, а на кассе другие, разница иногда доходит до 30%", — пишет на одном из сайтов-отзовиков покупатель российского гипермаркета "Лента" в столичных Черёмушках. "Постоянный обман и обсчёт! Достало!" — это уже про магазин в Энгельсе Саратовской области.

"Продали курицу во вскрытой упаковке, поверх обмотанной пищевой плёнкой, дата изготовления была недавняя, но сама курица ужасно воняла тухлятиной", — ещё один отзыв о работе ретейлера в подмосковной Балашихе.

"Товары с маркой "Лента" есть невозможно. Сельдь по-мексикански — пересоленное костлявое подобие филе, соуса почти нет, отдаёт машинным маслом. Испортить селёдку — это надо постараться", — крик души клиента из Санкт-Петербурга.

Подобных откликов о гипермаркетах "Лента" из разных регионов России в Интернете десятки, причём все они появились лишь за один месяц — май этого года. Посчитать отзывы за более ранний период сложно: палец банально устаёт скроллить и перещёлкивать страницы с гневными репликами. На их фоне появляющиеся редкие восторженные отзывы о работе сети с выставленными ей "пятёрками" смотрятся совсем неубедительно.

Претензии покупателей одни и те же: просроченный товар, пробитые лишние товары в чеке, хамство на кассах, грязь и крысы в помещениях. Скрин © otzovik.com

Когда-то в "нулевых" российская "Лента" ворвалась на уже плотно утрамбованный иностранцами рынок гипермаркетов, показав гражданам, что отечественное не значит худшее. Однако со временем выяснилось, что ритейлер работает ровно по той же хорошо отработанной в тех же "Ашанах" схеме: прибыль прежде всего.

Защита прав потребителей, их здоровье и даже жизнь — вторично. Именно поэтому агенты "SHOT ПРОВЕРКИ" на полках магазинов "Ленты" без труда обнаружили давно просроченные продукты, на кассах хамство, в чеках лишние товары, на производстве антисанитарию и махинации с переупаковкой просрочки.

Как ведёт бизнес "Лента"

До сих пор со стороны сеть гипермаркетов "Лента" выглядит респектабельным предприятием, которое вполне может дать фору всем присутствующим в России европейским гигантам от ритейла. На сегодняшний день компания располагает 825 магазинами в 209 городах России. Штат сотрудников — около 60 тыс. человек. "Лента" развивает как гипер- и супермаркеты, так и магазины малого формата.

В позапрошлом году Лента почти достигла выручки в полтриллиона рублей. Скрин © spark-interfax.ru

Финансовую отчётность за прошлый год головная компания пока не публиковала, но есть данные за 2021-й. Тогда выручка ритейлера составила без малого полтриллиона рублей. За тот же период, например, "Ашан" выручил всего 240 млрд.

Как и конкуренты, "Лента" строит огромные отдельно стоящие торговые помещения, в них представлен широкий ассортимент товаров, айтишники предприятия создали продуманный сайт в интернете, в соцсетях используются все новомодные фишки, используемые на Западе: в акаунте "Ленты" специально обученные менеджеры профессионально и вежливо отрабатывают негатив со стороны потребителей.

Как завлекают на работу в "Ленту"

Кроме этого сеть может похвастаться современными технологиями рекрутмента и работы с талантами: на сайтах по поиску работы потенциального сотрудника "Ленты" встречает настоящее представительство департамента HR, в лучших традициях западных компаний завлекающее соискателей в свою команду.

Масштабы предприятия впечатляют. Скрин © hh.ru

В мотивационных видеороликах директора магазинов убеждают будущего сотрудника, что он — это самое важное, что есть у компании, потому что именно от него зависят качественная работа и имидж ритейлера на рынке.

Поэтому, как пишут эйчары в своём акаунте, "Ленте" требуются даже не столько сотрудники сколько единомышленники, и таким фирма предлагает высокую заработную плату, бонусы за переработки, профессиональный и дружный коллектив и льготное питание.

Больше всего "Ленте" требуются продавцы и кассиры — более 700 вакансий, ещё 400 поваров, пекарей и кондитеров, 217 упаковщиков и комплектовщиков и 64 директора магазина.

Денежная мотивация в описании вакансий, действительно, радует глаз: товаровед — до 62 тыс. рублей, работник склада — до 104 тыс., кладовщик (специалист по приёмке) — до 66 тыс.

Даже на сайте по поиску работы проскакивают критические замечания о фирме со стороны её сотрудников. Скрин © hh.ru

Какие условия труда в сети супермаркетов

В реальности многое из написанного маркетологами выглядит совсем не радужно. Один из агентов "SHOT ПРОВЕРКИ" устроился сборщиком заказов для покупателей, заказывающих продукты из "Ленты" через интернет. На собеседовании за двенадцатичасовые смены ему пообещали чистыми по 40 тыс. руб. в месяц, и 47 тыс. — с переработками.

— Озвучивали то ли 140 рублей, то ли 150 рублей за час работы. Я отработал 4 смены у меня вышло 5126 рублей. В итоге выяснилось, что мне не записали 2 раза по 6 часов, а первые два дня оформили как стажировочные, несмотря на то, что я уже работал и работал по 12 часов, — рассказывает сотрудник "Ленты", каждую смену наматывавший по залам гипермаркета по 30 тыс. шагов.

За это же время молодой человек научился "грамотно" собирать заказы. Наставник сборщика объяснил, что, мол, клиентам "Ленты" нужно отправлять продукты, срок годности которых уже подошёл к концу. С таких товаров снимается старая наклейка с просроченной датой изготовления и клеится новая.

Сотрудники Ленты переклеивают этикетки со сроком годности в отделе готовых продуктов. Видео © LIFE

— У каждой продукции три часа на хранение вне холодильника — оладушки, омлеты, вареники. Вареники уже второй день стоят с утра до вечера, мы просто должны постоянно переклеивать на них дату приготовления. Типа дата приготовления должна быть не больше трех часов назад — вот каждые три часа переклеиваем, — делится схемой работы кухни "Ленты" другой сотрудник.

Немудрено, что ритейлер испытывает большую нехватку поваров, пекарей и кондитеров. Похоже, не все они хотят участвовать в такого рода мероприятиях. Оставшиеся же, по словам сотрудников "Ленты", не всегда имеют высокий уровень квалификации.

Полноценный обед сотруднику магазина обходится всего в 45 рублей, что по нынешним временам почти бесплатно. В Москве, например, даже общественный транспорт до работы обходится дороже. Однако старожилы "Ленты" пользоваться льготой не спешат и новичков отговаривают — можно отравиться.

— После обеда начало нести, спросил (коллег — прим. Лайф), что делать? Говорят, мы сами не едим — неизвестно что они там приготовят. Так готовят, что потом диарея может быть, рвота, — говорит агент "SHOT ПРОВЕРКИ".

Покупатель может нарваться на просроченные товары. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Нехватка продавцов в магазинах часто приводит к тому, что за прилавками покупателям взвешивают колбасу и рыбу одни и те же люди, а на кассы в случае наплыва клиентов может выйти даже повар.

Кому принадлежит "Лента"

Компания "Лента" появилась ещё в 1993 году в Санкт-Петербурге. У истоков будущего гиганта российского ритейла стоял известный предприниматель из Брянска Олег Жеребцов. В своих интервью он упоминал, что вкладывал душу в ритейлер и эта работа занимала у него практически всё время. На пике подъёма предприятия в середине нулевых он продал свою долю и занялся парусным спортом.

После этого — в 10-х — "Лента" пережила серьёзный корпоративный конфликт, нескольких собственников и в итоге досталась молодому коммерсанту из Череповца, владельцу металлургического гиганта "Северсталь" Алексею Мордашову. На сегодняшний день его фирма "Севергрупп" владеет 78% акций ритейлера.

Владелец Ленты Алексей Мордашов. Фото © ТАСС / Семен Лиходеев

Летом 2021 года "Лента" купила состоящую из 161 супермаркета сеть Billa Russia GmbH («Билла Россия») за 215 млн евро. Вместе с магазинами в подчинение к новому владельцу перешли около 5,4 тыс. сотрудников "Биллы". Благодаря этой покупке "Лента" прочно обосновалась в Москве и Московской области. Теперь на сайтах-отзовиках можно найти критические отклики клиентов и по новым адресам ритейлера.

Почему в "Ленте" часто встречаются нарушения? 0 Потому что владельцы экономят на зарплате персонала, работать некому Потому что в больших сетях трудно уследить за порядком Я регулярно хожу в супермаркеты, но нарушения не замечаю Около меня нет "Ленты", я не знаю этот магазин

Авторы Евгений Кузнецов