В половине пицц "Маргарита" российских брендов не нашли сыра
"Роскачество": В половине пицц "Маргарита" используется фальсификат вместо сыра
Обложка © Shutterstock
Половина пицц "Маргарита", выпускаемых на российском рынке, имеют в своём составе фальсификат вместо сыра. Об этом сообщает "SHOT Проверка" со ссылкой на исследование "Роскачества".
Ряд производителей заменял натуральный продукт дешёвыми растительными ингредиентами. В чёрный список вошли Pizza Hut, "Многолосося", "Империя пиццы", "Шеф Перекрёсток", "Цезарь", "Сыроварня", Dostaевский, La Trattoria, PizzasSushiWok.
Наибольшие соответствия ГОСТу нашлись у сыра в следующих пиццах: Domino's, "Додо пицца", Spar, Papa John's, "Вкусвилл", "Самокат", "Алло! Пицца", Ozon fresh, Il Patio.
Ранее "Роскачество" признало творожный сыр на прилавках российских магазинов соответствующим требованиям безопасности, для проверки было выбрано 20 известных брендов.