Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 09:18

В половине пицц "Маргарита" российских брендов не нашли сыра

"Роскачество": В половине пицц "Маргарита" используется фальсификат вместо сыра

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Половина пицц "Маргарита", выпускаемых на российском рынке, имеют в своём составе фальсификат вместо сыра. Об этом сообщает "SHOT Проверка" со ссылкой на исследование "Роскачества".

Ряд производителей заменял натуральный продукт дешёвыми растительными ингредиентами. В чёрный список вошли Pizza Hut, "Многолосося", "Империя пиццы", "Шеф Перекрёсток", "Цезарь", "Сыроварня", Dostaевский, La Trattoria, PizzasSushiWok.

Наибольшие соответствия ГОСТу нашлись у сыра в следующих пиццах: Domino's, "Додо пицца", Spar, Papa John's, "Вкусвилл", "Самокат", "Алло! Пицца", Ozon fresh, Il Patio.

Россиянам рассказали, как различить полезную и вредную бутилированную воду

Россиянам рассказали, как различить полезную и вредную бутилированную воду

Ранее "Роскачество" признало творожный сыр на прилавках российских магазинов соответствующим требованиям безопасности, для проверки было выбрано 20 известных брендов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Роскачество
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров