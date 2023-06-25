Россиянам рассказали, как различить полезную и вредную бутилированную воду

Чтобы не ошибиться с выбором бутилированной воды, следует обращать внимание на происхождение воды "в соответствии с техническим регламентом". Об этом рассказала заместитель руководителя "Роскачества" Елена Саратцева.

"Если вода происходит из природных источников и не прошла дополнительную обработку, изменяющую её природный химический состав, то на маркировке такой бутылки будет надпись "природная", на это следует ориентироваться", — рассказала Саратцева в интервью RT.

Врач также предупредила о том, что вода с лечебным эффектом может быть как полезной для одних, так и навредить другим. Полагать, что любая минеральная, минерально-лечебная, лечебно-столовая вода одинакова для всех — неверно. Так что её употребление должно обязательно происходить после консультации с врачом. Если мы говорим просто о природной минеральной воде, то здесь, конечно, такого требования нет, объяснила Саратцева. Такая вода потенциально не несёт лечебного эффекта. Эксперт добавила, что следует обращать внимание на свойства, зашифрованные под словом "качество".

"Есть вода первой и высшей категории. Вода первой категории не обладает тем набором микроэлементов, которые с точки зрения физиологической полноценности обеспечивают суточную потребность, такие микроэлементы содержатся в воде высшей категории, поэтому помимо надписи "природная" на маркировке надо обратить внимание на категорию качества воды", — рекомендовала она.

Что касается воды в пластиковой таре, то в жаркое время Саратцева рекомендовала не оставлять её на солнце. Это опасно, так как при нагревании возможна миграция фталатов из пластика в воду. Он также указала на то, что вода в тёмной бутылке меньше подвержена воздействию солнечных лучей и может храниться дольше.