В "Кока-коле" нашли ортофосфорную кислоту

"Роскачество" выявило в продукции Coca-Cola Classic и "Моя цена" высокое содержание ортофосфорной кислоты. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты исследовали 20 сладких газированных напитков со вкусом колы (17 — российского производства, остальные — белорусского, казахстанского и узбекского), которые занимают 80% рынка, по 40 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки.

Указывается, что в напитке марки "Моя цена" есть ортофосфорная кислота в количестве, превышающем требования Технического регламента Таможенного союза 029/2012. Причём в составе её наличие не отмечается. Что касается Coca-Cola Classic, то там похожая история, но покупателя уведомляют о наличии кислоты. Ещё незаявленное вещество эксперты нашли в коле "Каждый день", Funky Monkey и "Вкусвилл". Количество кислоты не превышает норму, но это всё равно является нарушением техрегламента.

"Ни в одном из исследованных товаров не обнаружены потенциально опасные вещества, такие как диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат и диоктилфталат. Не выявлены бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии) и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы", — добавили в "Роскачестве".