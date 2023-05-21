В "Роскачестве" объяснили, как правильно пить вино и не пьянеть

Вино нельзя смешивать с соком и газировкой, чтобы не вызвать чрезмерную интоксикацию организма. Об этом рассказала РИА "Новости" директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции "Роскачества" Олеся Буняева.

"Не стоит запивать и смешивать вина с другими алкогольными напитками. Это может усилить интоксикацию. Также вино и иные алкогольные напитки не стоит смешивать с соками и газировками, поскольку сахар и углекислый газ увеличивают всасывание алкоголя", — объяснила она.

По её словам, смешение различных видов алкоголя допустимо только при приготовлении коктейля. Но идеальный вариант — это запивание бокала вина стаканом воды, что поможет избежать неприятных последствий застолья, напомнила Буняева. Не нужно также вливать воду в спиртное, это испортит вкусовые качества дорогого напитка, даже не следует бросать в фужер кубики льда. Исключение — если вино вам показалось слишком сладким и приторным, тогда будет нелишним разбавить его.