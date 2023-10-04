"Нашла, где раздвинуть": Волочкову уничтожили в комментариях из-за шпагата на памятнике

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять подписчиков в соцсетях своей растяжкой, но на этот раз место для трюка она выбрала крайне неудачное. В аккаунте балерины в Instagram* появилось фото её знаменитого шпагата прямо на памятнике подвигу лётчиков времён Великой Отечественной войны.

Анастасия Волочкова сделала шпагат на памятнике, возмутив даже собственных поклонников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Танцовщица в блестящих брюках клёш эффектно закинула правую ногу на крыло самолёта, подписав фото так: "Ни дня без движухи". Однако подписчики Волочковой не оценили такие творческие проявления. Неуместным на снимке кажется всё: и сакрально для россиян-патриотов место, и поза, которую выбрала балерина, и её наряд, и даже подпись.

Подписчики в комментариях обрушились с гневом на Волочкову из-за шпагата на самолёте времён ВОВ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

"За осквернение памятника не боитесь "присесть"? — поинтересовалась подписчица у Волочковой. "Совсем стыд потеряла. Это же памятник ВОВ", — пишет вторая. "Это уже перебор. Зачем ногу закидывать на памятник? Побойтесь бога", — возмутились в комментариях. "На памятниках своих родственников тоже ноги раздвигаете"? — спрашивают у балерины. "Настя, там красная звезда! Неужели вы не видите? Для чего вы туда ногу свою закинули"? — обращается к Волочковой ещё одна подписчица.

Сама танцовщица скандал с фотографией на памятнике никак не прокомментировала.

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