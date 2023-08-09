Певицу Риту Дакоту раскритиковали в Сети за "голое" платье на венчании в Грузии

Российская певица Рита Дакота рассказала о своём венчании в церкви в Тбилиси с мужем Фёдором Белогаем и показала кадры с церемонии, но пользователи возмутились слишком откровенным нарядом девушки. Разрез платья доходил прямо до талии, оголяя грудь.

Рита Дакота. Видео © t.me / Рита Дакота

"Риточка, если вы верующий человек, то венчают один раз — и в приличном одеянии", — написала подписчица.

"Можете закидать меня чем угодно, но, раз человек выбирает венчание, значит, есть некие каноны. Декольте можно было поуменьшить", — поддержал другой поклонник.

Рита Дакота. Фото © t.me / Рита Дакота

В итоге Дакоте пришлось оправдываться за своё глубокое декольте. Она ответила фанатам, что считает платье "довольно скромным". По её словам, выреза там нет, а сделана вставка из бежевой ткани и священник перед венчанием якобы разрешил наряд. Тем более что в Тбилиси жара — плюс 40, — поэтому лёгкая одежда гораздо уместнее, добавила исполнительница.

Однако пользователи скептически отнеслись к подобным объяснениям. Некоторые честно признавались, что так и не смогли разглядеть у платья никакой "бежевой вставки" и грудь выглядит вполне себе неприкрытой.