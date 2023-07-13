Звезда "Ёлок" и "Кадетства" Александр Головин женился

34-летний российский актёр Александр Головин женился. Избранницей артиста стала его коллега по цеху — Александра Попова. Пара решила узаконить отношения после двух проведённых вместе лет.

"Спасибо твоей маме и папе", — подписал Александр трогательную фотографию, на которой держит невесту за руки и улыбается.

Александр Головин с невестой Александрой Поповой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.n.e.k13