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13 июля, 11:03

Звезда "Ёлок" и "Кадетства" Александр Головин женился

Звезда "Кадетства" Александр Головин женился на актрисе Александре Поповой

<p>Александр Головин с невестой Александрой Поповой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.n.e.k13</p>

Александр Головин с невестой Александрой Поповой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.n.e.k13

34-летний российский актёр Александр Головин женился. Избранницей артиста стала его коллега по цеху — Александра Попова. Пара решила узаконить отношения после двух проведённых вместе лет.

"Спасибо твоей маме и папе", — подписал Александр трогательную фотографию, на которой держит невесту за руки и улыбается.

Александр Головин с невестой Александрой Поповой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.n.e.k13

Александр Головин с невестой Александрой Поповой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.n.e.k13

Судя по фото, на которых жених и невеста глядят друг на друга влюблёнными глазами, пошли они на такой шаг совершенно осознанно. Пара выглядит радостной и счастливой, готовясь провести вместе всю оставшуюся жизнь.

Ранее Лайф рассказывал о свадьбе форварда футбольного клуба "Крыльев Советов" Владимира Писарского. Он женился на девушке, которой сделал предложение в октябре 2022 года во время матча 11-го тура чемпионата России. На тот момент спортсмен выступал за "Оренбург" и носил фамилию Сычевой.

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной

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Николь Вербер
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