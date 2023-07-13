Звезда "Ёлок" и "Кадетства" Александр Головин женился
Звезда "Кадетства" Александр Головин женился на актрисе Александре Поповой
Александр Головин с невестой Александрой Поповой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.n.e.k13
34-летний российский актёр Александр Головин женился. Избранницей артиста стала его коллега по цеху — Александра Попова. Пара решила узаконить отношения после двух проведённых вместе лет.
"Спасибо твоей маме и папе", — подписал Александр трогательную фотографию, на которой держит невесту за руки и улыбается.
Александр Головин с невестой Александрой Поповой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.n.e.k13
Судя по фото, на которых жених и невеста глядят друг на друга влюблёнными глазами, пошли они на такой шаг совершенно осознанно. Пара выглядит радостной и счастливой, готовясь провести вместе всю оставшуюся жизнь.
Ранее Лайф рассказывал о свадьбе форварда футбольного клуба "Крыльев Советов" Владимира Писарского. Он женился на девушке, которой сделал предложение в октябре 2022 года во время матча 11-го тура чемпионата России. На тот момент спортсмен выступал за "Оренбург" и носил фамилию Сычевой.