Форвард "Крыльев Советов" женился на девушке, которой сделал предложение во время матча

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский женился на девушке, которой сделал предложение во время матча. Об этом сообщила пресс-служба самарского футбольного клуба.

"Владимир Писарский женился! Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Предложение Юлии футболист сделал в октябре 2022 года во время матча 11-го тура чемпионата России. Тогда Владимир ещё выступал за "Оренбург" и носил фамилию Сычевой. На 44-й минуте игрок реализовал пенальти в ворота "Сочи", а затем подбежал к одной из трибун стадиона и сделал предложение возлюбленной, та согласилась. "Оренбург" опубликовал в телеграм-канале фотографии этого ответственного момента.

Владимир Сычевой делает предложение своей возлюбленной Юлии во время матча 11-го тура РПЛ. Фото © Telegram / ФК "Оренбург"