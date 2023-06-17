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17 июня, 10:19

Форвард "Крыльев Советов" женился на девушке, которой сделал предложение во время матча

Футболист "Крыльев Советов" Владимир Писарский женился

<p>Футболист Владимир Писарский и его супруга Юлия. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fckssamara_official/9619" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Крылья Советов"</a></p>

Футболист Владимир Писарский и его супруга Юлия. Обложка © Telegram / ФК "Крылья Советов"

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский женился на девушке, которой сделал предложение во время матча. Об этом сообщила пресс-служба самарского футбольного клуба.

"Владимир Писарский женился! Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Предложение Юлии футболист сделал в октябре 2022 года во время матча 11-го тура чемпионата России. Тогда Владимир ещё выступал за "Оренбург" и носил фамилию Сычевой. На 44-й минуте игрок реализовал пенальти в ворота "Сочи", а затем подбежал к одной из трибун стадиона и сделал предложение возлюбленной, та согласилась. "Оренбург" опубликовал в телеграм-канале фотографии этого ответственного момента.

Владимир Сычевой делает предложение своей возлюбленной Юлии во время матча 11-го тура РПЛ. Фото © Telegram / ФК "Оренбург"

Владимир Сычевой делает предложение своей возлюбленной Юлии во время матча 11-го тура РПЛ. Фото © Telegram / ФК "Оренбург"

Тренер "Оренбурга" пожелал прийти в форму ушедшему в "Крылья" Писарскому

Тренер "Оренбурга" пожелал прийти в форму ушедшему в "Крылья" Писарскому

Напомним, 9 июня РПЛ сообщила, что Владимир Сычевой официально получил документ о смене фамилии и отчества. Теперь во всех документах он Владимир Писарский.

Светлана Оперук
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