Тренер "Оренбурга" пожелал прийти в форму ушедшему в "Крылья" Писарскому

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский, по ходу сезона пришедший в клуб из "Оренбурга", может вернуться к прежней форме в новом сезоне. Такое пожелание высказал главный тренер оренбуржцев Марцел Личка.

"Да, сейчас у него не всё получается. Новый тренер, новая команда, нужно привыкать. Мы желаем, чтобы он в новом сезоне набрал такую форму и забивал столько, сколько делал это у нас", — цитирует Личку "Спорт-Экспресс".

По словам специалиста, Писарский ушёл, так как получил хорошее предложение. Однако Личка уверен, что, играй за "Оренбург", футболист забил бы минимум 20 мячей в сезоне. Всего на счету Писарского 26 матчей за оба клуба в минувшем сезоне, 14 голов и четыре результативные передачи.