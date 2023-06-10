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10 июня, 19:50

Тренер "Оренбурга" пожелал прийти в форму ушедшему в "Крылья" Писарскому

Тренер Личка считает, что Писарский забил бы за "Оренбург" минимум 20 голов

<p>Владимир Писарский. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fckssamara_official/6815" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК "Крылья Советов"</a></p>

Владимир Писарский. Обложка © t.me / ПФК "Крылья Советов"

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский, по ходу сезона пришедший в клуб из "Оренбурга", может вернуться к прежней форме в новом сезоне. Такое пожелание высказал главный тренер оренбуржцев Марцел Личка.

"Да, сейчас у него не всё получается. Новый тренер, новая команда, нужно привыкать. Мы желаем, чтобы он в новом сезоне набрал такую форму и забивал столько, сколько делал это у нас", — цитирует Личку "Спорт-Экспресс".

По словам специалиста, Писарский ушёл, так как получил хорошее предложение. Однако Личка уверен, что, играй за "Оренбург", футболист забил бы минимум 20 мячей в сезоне. Всего на счету Писарского 26 матчей за оба клуба в минувшем сезоне, 14 голов и четыре результативные передачи.

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Накануне, 9 июня, РПЛ сообщила, что Владимир Сычевой официально получил документ о смене фамилии и отчества. Теперь во всех документах он Владимир Васильевич Писарский.

Артур Лапсаков
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