"Я свободный человек": Чешский тренер "Оренбурга" ответил на критику из-за работы в России

Чешский главный тренер ФК "Оренбург" Марцел Личка подвергся критике на родине из-за того, что остался работать в России в то время, как большинство европейских футболистов и тренеров уехали из РФ. В беседе со "Спорт-Экспрессом" специалист рассказал, как относится к такой критике.

"Не читаю то, что люди пишут по этому поводу. Каждый имеет право думать так, как хочет. Я свободный человек, работаю там, где желаю, и живу там, где мне комфортно. А кто хочет сказать, что я плохой, потому что работаю в России, имеют полное право на это", — сказал Личка.

Тренер добавил, что готов принять противоположное мнение, но сам считает иначе. Также Личка признался, что переедет в Турцию, если ему вдруг станет плохо в России.