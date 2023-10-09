Россияне стали массово отменять туры в Израиль

Практически все клиенты туристического оператора "Русский экспресс", планировавшие на неделе отправиться в Израиль, аннулировали свои путёвки. Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Почти все, кто собирался в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры. Мы всё аннулируем, возвращаем сумму без штрафов, то есть делаем стопроцентный возврат", — отметили там в беседе с РИА "Новости".