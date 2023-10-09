Россияне стали массово отменять туры в Израиль
"Русский экспресс": Почти все собравшиеся в Израиль россияне аннулировали туры
Практически все клиенты туристического оператора "Русский экспресс", планировавшие на неделе отправиться в Израиль, аннулировали свои путёвки. Об этом заявили в пресс-службе компании.
"Почти все, кто собирался в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры. Мы всё аннулируем, возвращаем сумму без штрафов, то есть делаем стопроцентный возврат", — отметили там в беседе с РИА "Новости".
В "Русском экспрессе" добавили, что около 30 отдыхающих в Израиле не просили вывезти их раньше срока. А в "Интуристе" подчеркнули, что к ним пока обращались по поводу отмены туров.
Как сообщал Лайф, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последним данным, жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.
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