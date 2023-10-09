Россиянам рассказали, как вернуть деньги за путёвки в Израиль

В случае необходимости вернуть деньги за оплаченные путёвки в Израиль россияне должны обратиться к своему туроператору с требованием о расторжении договора. Законодательство обязует агентства удовлетворять такие заявки, пояснили в Минэкономразвития РФ.

"При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — её часть в размере, пропорциональном стоимости неоказанных туристу услуг", — добавили в министерстве, посоветовав обращаться в суд в случае молчания туроператоров.