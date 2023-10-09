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8 октября, 21:44

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за путёвки в Израиль

Минэкономразвития РФ: Туроператор обязан вернуть деньги за путёвки в Израиль

В случае необходимости вернуть деньги за оплаченные путёвки в Израиль россияне должны обратиться к своему туроператору с требованием о расторжении договора. Законодательство обязует агентства удовлетворять такие заявки, пояснили в Минэкономразвития РФ.

"При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — её часть в размере, пропорциональном стоимости неоказанных туристу услуг", добавили в министерстве, посоветовав обращаться в суд в случае молчания туроператоров.

Также ведомство посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль из-за боевых действий в ближневосточном государстве. Находящиеся там туристы должны проявлять осторожность, а туроператорам следует приостановить продажу путёвок в охваченную конфликтом страну, указали в министерстве.

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Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что боевики ХАМАС могли взять в заложники граждан РФ. Палестину пытались склонить к освобождению хотя бы раненых узников, но власти страны ответили отказом.

Обложка ©

Unsplash / thapanee srisawat

Илья Пушкарев
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