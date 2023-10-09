6 одних и тех же вещей, которые мужчины и женщины делают по-разному

Всем известно — мужчины с Марса, женщины с Венеры, мы такие разные, но всё-таки вместе. Это проявляется и в главном, и в мелочах. Что парни и девушки делают по-разному? Об этих гениальных наблюдениях, которые сильнее всего бросаются в глаза, рассказываем в нашей статье.

1. По-разному зевают

Некоторые простые повседневные вещи мужчины и женщины делают абсолютно по-разному, например, зевают. Фото © Shutterstock

Мужчины обычно прикрывают рот кулаком, а женщины ладонью — так изящнее и более "по-женски". Вероятнее всего, это происходит на подсознательном уровне, даже на генетическом. Представитель сильной половины человечества наносит удар кулаком, женщина даёт пощечину. К тому же в другом случае дама может размазать свою прекрасную помаду.

2. Раздеваются

Мужчина и женщина снимают одежду по-разному: парни чаще закидывают руки за плечи и тянут со спины за верхний край или воротник. Дамы же скрещивают руки впереди и поднимают одежду за нижний край или подол. Одежда при этом всегда выворачивается наизнанку. Мужчины могут применять оба способа, но женщины — всегда только один. Причина не в том, что их так учат. Просто обычно одежда у них приталенная, и просто так её не стянешь. А вещи парней более просторные.

3. По-разному сидят

Замечали, что представители противоположного пола сидят всегда в разных позах? Фото © Shutterstock

Дамы сидят, сомкнув колени или просто держа бёдра параллельно друг другу. Типично женский жест — положить ногу на ногу и даже красиво обвить одну другой. Мужчины предпочитают развалиться и широко раздвигать колени. Отчасти это потому, что мы носим разную одежду: девушке, которая сидит, развалившись, в короткой юбке, нездоровое внимание обеспечено. А истоки мужской позы — в наших животных корнях: это поза альфа-самца в стае, демонстрирующего свою мужественность.

4. Переживают проблемы

Решают проблемы женщины и мужчины всегда по-разному. Дамы сразу пытаются обсуждать свои трудности с подругами или близкими. Когда делишься эмоциями, всегда становится легче. Также можно услышать определённый совет, который получится использовать. Парни же о своих проблемах предпочитают молчать. Чаще они просто пытаются расслабиться, чтобы снять первичное напряжение. Поэтому сразу стараются отвлекаться на приятные мелочи, а уже после начинают думать, какое решение найти.

Также многие мужчины стараются избегать советов, ведь все решения они должны принимать самостоятельно. Специалисты отмечают, что подобное поведение связано с ответственностью, которая лежит на каждом мальчике с детства. Даже послушав совет, парни намеренно делают себя причиной возможных последствий. А вот женщины иначе относятся к ответственности, так как они умеют её грамотно избегать.

5. По-разному видят различные предметы

Мужчины и женщины видят этот мир буквально по-разному. Всё дело в туннельном зрении у сильного пола и периферийном — у девушек. Фото © Shutterstock

Можно вспомнить простой пример: женщина просит что-то принести из холодильника, а мужчина в упор не видит вещь, которая стоит прямо перед ним. Знакомая ситуация, не правда ли? Всё дело в генетике, которая у полов отличается. Мужчины обладают туннельным зрением. Они хорошо видят предметы, которые находятся вдалеке, и умеют быстро перемещать свой взгляд. У женщин развито периферийное зрение, поэтому они видят всё пространство вокруг себя. Изменить ключевые привычки точно не выйдет, поэтому с этим нужно мириться.

6. Относятся к правилам