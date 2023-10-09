10 шикарных будок для животных, в которых вы и сами не отказались бы жить
Обычно над жильём для домашних животных никто не заморачивается. У нас в русском языке даже сравнение есть: "Живёт как в конуре". Но есть такие любящие хозяева, что не против построить пушистикам настоящие замки!
"Место для отдыха", — пользователь Reddit.
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"Выбежал из своего очаровательного домика", — Misdafian.
Фото © Reddit / Misdafian
"Я должен был поделиться будкой, которую сам сделал!" — Omnijohn.
Фото © Reddit / Omnijohn
"Судя по его виду, он очень доволен своей новой будкой с террасой", — Blonde_onfilm.
Фото © Reddit / Blonde_onfilm
"Посмотрите на эту будку, совмещённую с входом в дом через дверцу для питомцев", — Les-Grossman.
Фото © Reddit / Les-Grossman
"Пришлось заманить морковкой, чтобы он туда зашёл, но, кажется, псу начинает нравиться", — ajax5686.
Фото © Reddit / ajax5686
"Обустроили квартиру для своих йорков в кладовке", — believeandtrust385.
Фото © Reddit / believeandtrust385
"Ещё одна будка-дерево для кошек, которую я сделал", — Thorn2800.
Фото © Reddit / Thorn2800
"Какой отличный вид открывается с крыши его будки", — fairwayfreddy.
Фото © Reddit / fairwayfreddy
"Расставили приоритеты", — pizzamarguerita.
Фото © Reddit / pizzamarguerita
Reddit / fairwayfreddy , believeandtrust385