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9 октября, 14:30

10 шикарных будок для животных, в которых вы и сами не отказались бы жить

Обычно над жильём для домашних животных никто не заморачивается. У нас в русском языке даже сравнение есть: "Живёт как в конуре". Но есть такие любящие хозяева, что не против построить пушистикам настоящие замки!

"Место для отдыха", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Выбежал из своего очаровательного домика", — Misdafian.

Фото © Reddit / Misdafian

Фото © Reddit / Misdafian

"Я должен был поделиться будкой, которую сам сделал!" Omnijohn.

Фото © Reddit / Omnijohn

Фото © Reddit / Omnijohn

"Судя по его виду, он очень доволен своей новой будкой с террасой", Blonde_onfilm.

Фото © Reddit / Blonde_onfilm

Фото © Reddit / Blonde_onfilm

"Посмотрите на эту будку, совмещённую с входом в дом через дверцу для питомцев", — Les-Grossman.

Фото © Reddit / Les-Grossman

Фото © Reddit / Les-Grossman

"Пришлось заманить морковкой, чтобы он туда зашёл, но, кажется, псу начинает нравиться", — ajax5686.

Фото © Reddit / ajax5686

Фото © Reddit / ajax5686

"Обустроили квартиру для своих йорков в кладовке", — believeandtrust385.

Фото © Reddit / believeandtrust385

Фото © Reddit / believeandtrust385

"Ещё одна будка-дерево для кошек, которую я сделал", — Thorn2800.

Фото © Reddit / Thorn2800

Фото © Reddit / Thorn2800

"Какой отличный вид открывается с крыши его будки", — fairwayfreddy.

Фото © Reddit / fairwayfreddy

Фото © Reddit / fairwayfreddy

"Расставили приоритеты", — pizzamarguerita.

Фото © Reddit / pizzamarguerita

Фото © Reddit / pizzamarguerita

9 продуктов, которые опасно разогревать на следующий день

9 продуктов, которые опасно разогревать на следующий день

Обложка ©

Reddit / fairwayfreddy , believeandtrust385

Сергей Трофимов
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