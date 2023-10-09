10 шикарных будок для животных, в которых вы и сами не отказались бы жить

Обычно над жильём для домашних животных никто не заморачивается. У нас в русском языке даже сравнение есть: "Живёт как в конуре". Но есть такие любящие хозяева, что не против построить пушистикам настоящие замки!