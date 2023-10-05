9 продуктов, которые опасно разогревать на следующий день

Есть продукты, которые вообще нельзя разогревать повторно. А есть такие, которые требуют подготовительного этапа. Доктор Стейси Дювенаж из британского Института природных ресурсов раскрывает страшные тайны вчерашней еды.

1. Рис

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Рис любят бактерии Bacillus cereus. Продукт надо готовить тщательно — иначе останутся их споры. Если в течение двух часов не убрать блюдо в холодильник, микробы размножатся. Микроволновка их не убьёт: попав в организм, они вызовут отравление. Верные признаки интоксикации — рвота и диарея спустя пару часов после еды. Известны и смертельные случаи.

2. Яйца

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Варёные яйца хранят в холодильнике не более суток. После охлаждения греть их уже нельзя, иначе белок окислится и появятся канцерогены.

3. Грибы

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Разогретые грибы неприятно есть — но это не самое плохое, что с ними произойдёт в микроволновке. Как и в случае с яйцами, белки разрушатся, а их место займут опасные продукты окисления.

4. Капуста

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Капуста полезна — но только до тех пор, пока вы не засунули её в микроволновку. Овощ богат нитратами, которые снижают риск рака и нормализуют давление. Но при повторном нагреве эти вещества превращаются в опасные нитрозамины: они провоцируют опухоли и разрушают печень.

5. Картофель

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Картофель — дешёвый и питательный продукт, но шутки с ним плохи. Как и рис, его нельзя оставлять надолго при комнатной температуре: есть риск подхватить ботулизм. Отравление вызывает бактерия, которая вырабатывает опасный токсин. Он поражает всю нервную систему, включая головной мозг. Если микробы уже размножились, микроволновка их не убьёт — так что блюда из картофеля лучше сразу охлаждать.

6. Морепродукты

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Приготовленные морепродукты нужно сразу убирать в холодильник и держать там не больше суток. Некоторые виды рыб — например тунец, скумбрия и сайра — при комнатной температуре вырабатывают гистамин, который вызывает аллергию. Но, помимо насморка, жжения во рту и сыпи, могут проявиться и куда более неприятные симптомы — рвота, диарея и пониженное давление.

7. Курятина

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Разогревать блюда из курицы никто не запрещает, но температура должна быть не меньше 75 градусов. Для верности можно использовать специальный термометр. Курятину нужно не просто разогреть, но, по сути, приготовить ещё раз — только в этом случае риск отравления будет минимальным.

8. Растительное масло

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Оливковое, льняное и рапсовое масла при нагревании выделяют акриламид. Это вещество вызывает рак у животных, эксперты предполагают, что и у людей тоже. Чем больше в блюде масла, тем выше риск, так что лучше лишний раз поберечься.

9. Детское питание

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