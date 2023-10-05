Диетолог разрешила спор о том, нужно ли мыть яйца перед приготовлением

В интернете развернулся спор на тему того, нужно ли мыть посуду после варки яиц. Диетолог Юлия Зинченко однозначно ответила на волнующий вопрос.

"После варки яиц кастрюлю, конечно же, стоит вымыть. И дело даже не в возможном микробном загрязнении, а в элементарном налёте на стенках от выкипевшей воды, особенно при варке с добавлением поваренной соли. Этот налёт можно ощутить подушечками пальцев, даже если визуально ничего и не заметно. Свежий налёт убрать значительно легче, чем многоразовый застарелый. Таким образом мы продлеваем срок службы посуды", — подчеркнула эксперт в беседе с aif.ru.

Но даже если вы забыли помыть посуду после варки, ничего страшного не произойдёт. Во время кипячения сальмонеллы погибают.

Сами яйца сразу же после покупки мыть не обязательно, так как мытые продукты хранятся всего 12 дней. А "грязные" яйца, по словам Зинченко, могут спокойно лежать в холодильнике до 90 дней. А вот перед приготовлением омлетов и яичниц их всё же лучше помыть, говорит эксперт. Дело в том, что при разбивании контакт белка и желтка со скорлупой может вызвать сальмонеллёз, уточнила специалист.