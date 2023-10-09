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9 октября, 13:47

В одном из российских регионов объявили карантин из-за страшной болезни, угрожающей бурёнкам

В 10 посёлках под Самарой ввели карантин из-за лейкоза крупного скота

В Самарской области ввели карантин из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота. Это хроническая инфекционная болезнь, из-за которой вырастают опухоли в кроветворных и других органах и тканях. Зараза передаётся при прямом контакте с больным животным, а также через слюну, молоко, околоплодные воды, плаценту, кровь и сперму от инфицированного быка. Вирус могут разносить и кровососущие насекомые, следует из постановления регионального Департамента ветеринарии.

Как сообщается на сайте регионального правительства, карантин вводится в пяти посёлках Сергиевского района, двух сёлах Клявлинского района, а также в селе Русская Васильевка Кошкинского района и посёлке Тростянка — Приволжского района.

В приказе регионального Департамента ветеринарии сказано, что на заражённой территории запрещается содержать вместе больных животных и здоровый скот, собирать их молоко в одну ёмкость. С указанных территорий нельзя вывозить животных, также её запрещается посещать всем посторонним людям.

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Ранее на территории сёл Грибское и Раздольное в Приамурье были обнаружены две мёртвые лисицы. Выяснилось, что умершие животные тоже были заражены бешенством. Специалисты ввели карантин. А в селе Калинино Михайловского района Амурской области карантинные мероприятия проводятся после того, как заражённый бешенством барсук покусал 13-летнего мальчика во дворе дома. Подростку оказали помощь и сделали прививку. Сейчас специалисты Управления ветеринарии вакцинируют от бешенства домашних и сельскохозяйственных животных в посёлке, а местным жителям напоминают, что именно вакцины могут спасти жизнь человека.

Обложка ©

Linda Tatler / Unsplash

Марина Калегина
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