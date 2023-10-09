В одном из российских регионов объявили карантин из-за страшной болезни, угрожающей бурёнкам

В Самарской области ввели карантин из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота. Это хроническая инфекционная болезнь, из-за которой вырастают опухоли в кроветворных и других органах и тканях. Зараза передаётся при прямом контакте с больным животным, а также через слюну, молоко, околоплодные воды, плаценту, кровь и сперму от инфицированного быка. Вирус могут разносить и кровососущие насекомые, следует из постановления регионального Департамента ветеринарии.

Как сообщается на сайте регионального правительства, карантин вводится в пяти посёлках Сергиевского района, двух сёлах Клявлинского района, а также в селе Русская Васильевка Кошкинского района и посёлке Тростянка — Приволжского района.

В приказе регионального Департамента ветеринарии сказано, что на заражённой территории запрещается содержать вместе больных животных и здоровый скот, собирать их молоко в одну ёмкость. С указанных территорий нельзя вывозить животных, также её запрещается посещать всем посторонним людям.