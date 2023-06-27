Чума из-за сурка: Целое село в Монголии посадили на карантин из-за смертельной болезни

В Гоби-Алтайской административной единице Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой, но риск завоза смертельной болезни в Россию исключён, заявили в Роспотребнадзоре со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций соседней страны. В рамках режима повышенной готовности на шесть дней ограничены въезд и выезд людей за пределы поселения.

"В сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой. Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключён", — заверили в ведомстве.

Монгольские специалисты проводят комплекс мер для недопущения распространения инфекции. В аймаке введены ограничения, уже выявлены и отправлены на карантин лица, подвергшиеся риску заражения. Вспышка связана с употреблением инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, пояснили в Роспотребнадзоре. Ведомство добавило, что на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер.